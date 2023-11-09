Στον εντοπισμό μιας εγκατάσταση παραγωγής και αποθήκευσης όπλων της Χαμάς μέσα σε ένα συγκρότημα κατοικιών, ακριβώς δίπλα από ένα παιδικό υπνοδωμάτιο, προχώρησαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Συγκεκριμένα, στρατιώτες του IDF ανακάλυψαν μια εγκατάσταση κατασκευής και αποθήκευσης όπλων της Χαμάς που χρησιμοποιείται για την παραγωγή και αποθήκευση UAV και όπλων, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Η τοποθεσία βρίσκεται σε ένα συγκρότημα κατοικιών, σε κοντινή απόσταση από σχολεία στο κέντρο της γειτονιάς Sheikh Radwan στη βόρεια Γάζα.

Στο συγκρότημα, τα εκρηκτικά και τα επιχειρησιακά σχέδια της Χαμάς βρέθηκαν ακριβώς δίπλα σε ένα παιδικό υπνοδωμάτιο.

Νωρίτερα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι τα στρατεύματα της Ταξιαρχίας Πεζικού Nahal κατέλαβαν ένα ακόμη προπύργιο της Χαμάς, γνωστό ως φυλάκιο 17, στη δυτική Τζαμπαλίγια μετά από 10 ώρες μάχης.

Όπως υποστηρίζουν, οι στρατιώτες πολέμησαν με στελέχη της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ στο προπύργιο, οι οποίοι βρίσκονταν και «υπέργεια και σε υπόγεια διαδρομή στην περιοχή». Σύμφωνα με τους IDF, δεκάδες τρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των μαχών. Τα στρατεύματα εντόπισαν πολλά όπλα και αποκάλυψαν φρεάτια και σήραγγες, συμπεριλαμβανομένου ενός που βρισκόταν δίπλα σε ένα νηπιαγωγείο που οδηγούσε σε μια «εκτεταμένη υπόγεια διαδρομή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.