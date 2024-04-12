Ο Αρχηγός του Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι, ολοκλήρωσε μια «περιεκτική» αξιολόγηση της «ετοιμότητας του στρατού για όλα τα σενάρια» πριν συναντηθεί με τον αρχηγό της CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ) στρατηγό Μάικλ Έρικ Κουρίλα, όπως ανακοίνωσαν οι IDF.

Η αξιολόγηση και η συνάντηση Χαλέβι - Κουρίλα έρχονται εν μέσω αυξημένου συναγερμού στο Ισραήλ για πιθανή ιρανική επίθεση στη χώρα, με το Ιράν να απειλεί να απαντήσει στη δολοφονία δύο στρατηγών μεταξύ πολλών αξιωματικών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής- Επανάστασης στη Δαμασκό της Συρίας την περασμένη εβδομάδα.

«Οι IDF είναι καλά προετοιμασμένοι σε επίθεση και άμυνα έναντι κάθε απειλής. Είμαστε σε πόλεμο και βρισκόμαστε σε εγρήγορση για περίπου έξι μήνες. Οι IDF συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τι συμβαίνει στο Ιράν και σε διάφορους τομείς, ενώ προετοιμάζεται συνεχώς για να αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες και πιθανές απειλές σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Χαλέβι.

«Οι δυνάμεις μας είναι προετοιμασμένες και έτοιμες ανά πάσα στιγμή και ενάντια σε οποιοδήποτε σενάριο», πρόσθεσε.

Στην αξιολόγηση συμμετείχαν ο Υπαρχηγός του Επιτελείου, Υποστράτηγος Αμίρ Μπαράμ, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, Υποστράτηγος Οντέντ Μπασιούκ, ο αρχηγός της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών, Υποστράτηγος Αχαρόν Χαλίβα, ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, υποστράτηγος Τομέρ Μπαρ, ο αρχηγός της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου, Υποστράτηγος Ράφι Μίλο, και άλλοι αξιωματικοί, ανέφεραν οι IDF.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι οι ανώτατοι διοικητές παρουσίασαν τις προετοιμασίες τους «για επίθεση και άμυνα, ενώ αναφέρθηκαν σε πιθανά σενάρια και προσάρμοσαν την επιχειρησιακή απάντηση».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου πρόκειται να συναντήσει ανώτατους Ισραηλινούς αξιωματούχους προκειμένου η κυβέρνηση να προετοιμαστεί για πιθανή επίθεση από το Ιράν, ανέφεραν νωρίτερα τοπικά μέσα ενημέρωσης.



Η ιρανοϊσραηλινή ένταση έχει κλιμακωθεί, καθώς είναι ορατό το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να απαντήσει με αντίποινα στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Δαμασκό που σκότωσε ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

Αρκετές χώρες έχουν τώρα προειδοποιήσει τους πολίτες τους να μην ταξιδεύουν και στις δύο χώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.