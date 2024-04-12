Εντείνονται οι ανησυχίες για κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τα εμπλεκόμενα μέρη να εξαπολύουν εκατέρωθεν απειλές ενώ πληθαίνουν οι προσπάθειες για να αποτραπεί μία άμεση στρατιωτική εμπλοκή μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Σε μία τελευταία εξέλιξη, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια άμεση επίθεση από το Ιράν στο νότιο ή βόρειο Ισραήλ μέσα στις επόμενες 24 με 48 ώρες, ωστόσο στο ίδιο άρθρο επισημαίνεται ότι ενώ η ιρανική ηγεσία συζητά σχέδια επίθεσης, δεν έχει λάβει οριστική απόφαση. Την ίδια ώρα, αναφορές κάνουν λόγο για επικοινωνία του Ιράν με τις ΗΠΑ, με την Τεχεράνη να διαβεβαιώνει ότι τα αντίποινα στο Ισραήλ θα είναι ελεγχόμενα για την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου στην περιοχή.

Το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, που επικαλείται ανώνυμη αμερικανική πηγή, αναφέρει ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για ένα πιθανό χτύπημα είτε στο νότιο είτε στο βόρειο Ισραήλ.

Το Ιράν απείλησε να επιτεθεί στο Ισραήλ μετά την αεροπορική επιδρομή την 1η Απριλίου σε κτίριο ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό, κατά την οποία σκοτώθηκαν αρκετοί διοικητές των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων δύο στρατηγών.

Το άρθρο της WSJ σημειώνει επίσης ότι έχει δοθεί οδηγία στους κυβερνητικούς υπαλλήλους των ΗΠΑ στο Ισραήλ και τις οικογένειές τους να μην ταξιδεύουν σε περιοχές εκτός του κεντρικού Ισραήλ, της Ιερουσαλήμ και της Beersheba - αποφεύγοντας το βόρειο και το νότιο τμήμα της χώρας - μέχρι νεωτέρας.

Το Ιράν διαβεβαίωσε τις ΗΠΑ ότι τα αντίποινα εναντίον του Ισραήλ θα είναι ελεγχόμενα

Το Ιράν διαβεβαίωσε την Ουάσιγκτον ότι τα αντίποινα εναντίον του Ισραήλ δεν θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη κλιμάκωση, ενώ ανέφερε ότι δεν θα ενεργήσει βιαστικά.

Το μήνυμα του Ιράν στην Ουάσιγκτον μεταφέρθηκε από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν κατά τη διάρκεια επίσκεψης την Κυριακή στο αραβικό κράτος του Κόλπου, Ομάν, το οποίο συχνά ενεργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, ανέφεραν οι πηγές.

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, αλλά είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κοινοποιήσει στο Ιράν ότι δεν συμμετείχαν στην επίθεση στην πρεσβεία.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν έχει σχολιάσει την είδηση, αναφέρει το Reuters, όπως και η κυβέρνηση του Ομάν.

Πηγή από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ ανέφερε ότι δεν γνώριζε το μήνυμα που διαβιβάστηκε μέσω του Ομάν, αλλά είπε ότι το Ιράν ήταν «πολύ σαφές» ότι η απάντησή του στην επίθεση στην πρεσβεία του στη Δαμασκό θα ήταν «ελεγχόμενη» και σύμφωνα με τον σχεδιασμό αναμένεται να πραγματοποιηθεί «μέσω των υποστηριζόμενων ομάδων από τη Τεχεράνη».

Το διπλωματικό μήνυμα επισημαίνει μια προσεκτική προσέγγιση από το Ιράν, καθώς σταθμίζει πώς να απαντήσει στην επίθεση της 1ης Απριλίου με τρόπο που αποτρέπει το Ισραήλ από περαιτέρω τέτοιες ενέργειες, αλλά αποφεύγει μια στρατιωτική κλιμάκωση που θα μπορούσε να απογοητεύσει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ «πρέπει να τιμωρηθεί και θα τιμωρηθεί», λέγοντας ότι η επίθεση στην πρεσβεία στη Δαμασκό ισοδυναμεί με επίθεση σε ιρανικό έδαφος. Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση κάτι που ωστόσο έχει κάνει Πεντάγωνο.

Στο Ισραήλ ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ

Στο Ισραήλ βρίσκεται ο Αμερικανός στρατηγός Μάικλ «Έρικ» Κουρίλα, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ο οποίος σύμφωνα με το Πεντάγωνο επέσπευσε επίσκεψή του για να συζητήσει με τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας αυτής τις «τρέχουσες απειλές για την ασφάλεια».

Ο στρατηγός Κουρίλα επισκέπτεται τακτικά τη χώρα τους τελευταίους μήνες, μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο.

