Άγνωστα προϊστορικά σύμβολα βρέθηκαν σκαλισμένα σε βράχους, δίπλα σε ίχνη δεινοσαύρων ηλικίας 66 εκατομμυρίων ετών, στο Serrote do Letreiro της Paraíba, μια αγροτική πολιτεία στο ανατολικό άκρο της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες τα σύμβολα αυτά ρίχνουν φως στο ενδιαφέρον των αρχαίων ανθρώπων για τους δεινόσαυρους, λένε οι επιστήμονες.

«Οι άνθρωποι συνήθως πιστεύουν ότι οι ιθαγενείς δεν γνώριζαν το περιβάλλον τους ή δεν είχαν καμία περιέργεια για τον κόσμο που ζούσαν. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι πολύ σαφές ότι τους ενδιέφεραν τα ίχνη. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν ήξεραν για τους δεινόσαυρους, αλλά είναι σαφές ότι ήταν περίεργοι για τα αποτυπώματα και νόμιζαν ότι είχαν κάποιο νόημα» δήλωσε ο Λεονάρντο Τροιάνο, αρχαιολόγος στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορικής και Καλλιτεχνικής Κληρονομιάς στην Μπραζίλια.

Credits: Leonardo Troiano

Η ηλικία των βραχογραφημάτων ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί.

Ωστόσο - σύμφωνα μετην επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο στο περιοδικό Scientific Reports - χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα έχει βρει ταφές στην περιοχή ηλικίας μεταξύ 9.400 και 2.620 ετών. Αυτό σημαίνει οι φυλές που σκάλισαν στους βράχους τα σύμβολα πρέπει να έζησαν εκείνη την περίοδο.

Τα σχέδια ποικίλλουν - ορισμένα έχουν σχήματα που θυμίζουν φυτά, ενώ άλλα μοιάζουν με γεωμετρικές μορφές, συμπεριλαμβανομένων τετραγώνων, ορθογωνίων και κύκλων.

Οι κύκλοι έχουν σταυρούς ή γραμμές μέσα τους, που μπορεί να μοιάζουν με αστέρια, είπε ο Τροιάνο.

Credits: Leonardo Troiano

Credits: Leonardo Troiano

Ωστόσο, το τι σημαίνουν αυτά τα σημάδια παραμένει ένα μυστήριο.

«Όλα φαίνονται να είναι αφηρημένα. Σίγουρα αντιπροσώπευαν κάτι στους ανθρώπους που τα έφτιαξαν, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τι είναι», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

