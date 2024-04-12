Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου πρόκειται να συναντήσει ανώτατους Ισραηλινούς αξιωματούχους προκειμένου η κυβέρνηση να προετοιμαστεί για πιθανή επίθεση από το Ιράν, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.



Η ιρανοϊσραηλινή ένταση έχει κλιμακωθεί, καθώς είναι ορατό το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να απαντήσει με αντίποινα στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Δαμασκό που σκότωσε ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

Αρκετές χώρες έχουν τώρα προειδοποιήσει τους πολίτες τους να μην ταξιδεύουν και στις δύο χώρες.



Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στο δίκτυο CBS News, με το οποίο συνεργάζεται το BBC, ότι μια μεγάλη επίθεση στο Ισραήλ θα μπορούσε να συμβεί άμεσα.



Ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί με μέλη του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου του, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ και του αντιπολιτευόμενου Μπένι Γκαντζ.



Ένας Αμερικανός αξιωματούχος του CBS προειδοποίησε ότι το Ιράν μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερα από 100 drones, δεκάδες πυραύλους κρουζ και πιθανώς βαλλιστικούς πυραύλους.



Αυτά φέρεται να στοχεύουν σε στρατιωτικούς στόχους στο Ισραήλ σε ένα κύμα επιθέσεων που το Τελ Αβίβ θα ήταν δύσκολο να αντιμετωπίσει.



Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα το Ιράν να αποφασίσει να μην προχωρήσει με την επίθεση.



«Δεν μπορώ να μιλήσω για το μέγεθος, την κλίμακα, το εύρος του πώς μπορεί να μοιάζει αυτή η επίθεση», δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Τζον Κίρμπι, προσθέτοντας ότι η ιρανική απειλή είναι «αξιόπιστη» και ότι η Ουάσιγκτον «την παρακολουθεί ως όσο εγγύτερα μπορεί».



Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει ήδη υποσχεθεί στο Ισραήλ την «ατσάλινη» υποστήριξη της χώρας του σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης.



Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πυραυλική επίθεση της 1ης Απριλίου στο ιρανικό προξενείο στη συριακή πρωτεύουσα. Περιλάμβαναν ανώτερους Ιρανούς στρατιωτικούς ηγέτες, ανάμεσά τους τον Ταξίαρχο Μοχαμάντ Ρεζά Ζαχεντί, ανώτερο διοικητή της ιρανικής δύναμης Quds στη Συρία και τον Λίβανο.



Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη για την επίθεση, αλλά όλοι εκτιμούν ότι τη σχεδίασε και την εκτέλεσε.



Ο πόλεμος πυροδοτήθηκε όταν η Χαμάς επιτέθηκε σε ισραηλινές κοινότητες κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, και παίρνοντας ομήρους περισσότερους πάνω από 250. Το Ισραήλ αναφέρει ότι από τους 130 ομήρους που βρίσκονται ακόμη στη Γάζα, τουλάχιστον 34 είναι νεκροί.



Περισσότεροι από 33.600 κάτοικοι της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της εκστρατείας αντιποίνων του Ισραήλ στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.



Το Ισραήλ ανταλλάσσει επίσης πυρά στα βόρεια σύνορά του με την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ, ενώ ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ και την Υεμένη προσπάθησαν να χτυπήσουν ισραηλινό έδαφος καθώς και βάσεις των ΗΠΑ στο Ιράκ και τη Συρία.



Το κίνημα των Χούθι της Υεμένης έχει επίσης επιτεθεί στην εμπορική ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα, βυθίζοντας τουλάχιστον ένα πλοίο και ωθώντας τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο να επιτεθούν στην οργάνωση.

