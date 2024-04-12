Δραματικές είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς πληθαίνουν οι πληροφορίες από έγκυρες πηγές περί πιθανού μεγάλου κτυπήματος του Ιράν στο Ισραήλ, ως αντίποινα στον βομβαρδισμό του ιρανικού προξενείου στην πρωτεύουσα της Συρίας, τη Δαμασκό.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS, το οποίο αναπαράγουν και ισραηλινά ΜΜΕ, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, υπό καθεστώς ανωνυμίας, τόνισαν πως η Τεχεράνη είναι πιθανόν να επιτεθεί το αμέσως επόμενο διάστημα στο Ισραήλ και συγκεκριμένα σε «πολλές βάσεις του IDF».

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η επίθεση του Ιράν μπορεί να εκδηλωθεί με περισσότερα από 100 drones και δεκάδες πυραύλους, καθώς στόχος του καθεστώτος της Τεχεράνης είναι «να στείλουν ένα σαφές μήνυμα ισχύος».

Σε μέγιστο συναγερμό το Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει τεθεί σε μέγιστο συναγερμό ετοιμότητας, ενώ τα προηγούμενα 24ωρα προχώρησε σε μεγάλη επιστράτευση στελεχών της αεράμυνας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα πιθανό κύμα πυραύλων από το Ιραν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποτρέψουν την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα μία πιθανή σύρραξη μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Μία κλιμάκωση, ωστόσο, η οποία φάνταζε πολύ πιθανή μετά τον ισραηλινό βομβαρδισμό στο προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό.

«Ελεγχόμενα» τα αντίποινα, το μήνυμα του Ιράν στις ΗΠΑ

Το Ιράν διαβεβαίωσε την Ουάσιγκτον ότι τα αντίποινα εναντίον του Ισραήλ δεν θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη κλιμάκωση, ενώ ανέφερε ότι δεν θα ενεργήσει βιαστικά.

Το μήνυμα του Ιράν στην Ουάσιγκτον μεταφέρθηκε από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν κατά τη διάρκεια επίσκεψης την Κυριακή στο αραβικό κράτος του Κόλπου, Ομάν, το οποίο συχνά ενεργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, ανέφεραν οι πηγές.

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, αλλά είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κοινοποιήσει στο Ιράν ότι δεν συμμετείχαν στην επίθεση στην πρεσβεία.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν έχει σχολιάσει την είδηση, αναφέρει το Reuters, όπως και η κυβέρνηση του Ομάν.

Πηγή από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ ανέφερε ότι δεν γνώριζε το μήνυμα που διαβιβάστηκε μέσω του Ομάν, αλλά είπε ότι το Ιράν ήταν «πολύ σαφές» ότι η απάντησή του στην επίθεση στην πρεσβεία του στη Δαμασκό θα ήταν «ελεγχόμενη» και σύμφωνα με τον σχεδιασμό αναμένεται να πραγματοποιηθεί «μέσω των υποστηριζόμενων ομάδων από τη Τεχεράνη».

Το διπλωματικό μήνυμα επισημαίνει μια προσεκτική προσέγγιση από το Ιράν, καθώς σταθμίζει πώς να απαντήσει στην επίθεση της 1ης Απριλίου με τρόπο που αποτρέπει το Ισραήλ από περαιτέρω τέτοιες ενέργειες, αλλά αποφεύγει μια στρατιωτική κλιμάκωση που θα μπορούσε να απογοητεύσει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ «πρέπει να τιμωρηθεί και θα τιμωρηθεί», λέγοντας ότι η επίθεση στην πρεσβεία στη Δαμασκό ισοδυναμεί με επίθεση σε ιρανικό έδαφος. Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση κάτι που ωστόσο έχει κάνει Πεντάγωνο.

