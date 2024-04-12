Συναγερμός στην αστυνομία του Ντάλας για πυροβολισμούς στο γυμνάσιο Γουίλμερ Χάτσινς.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία έσπευσε στο σχολείο λίγο πριν το μεσημέρι, μαζί με πολλά ασθενοφόρα.

🚨🇺🇸BREAKING: SHOOTING AT DALLAS HIGH SCHOOL - 1 SHOT



A reported shooting at Wilmer-Hutchins High School in Dallas prompted a swift response from multiple law enforcement agencies.



Officials confirmed one person was shot.



The suspect was apprehended shortly after the… pic.twitter.com/8Jul5KUd4p — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 12, 2024

Δεν είναι σαφές πόσα άτομα μπορεί να εμπλέκονται στο περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας ύποπτος συνελήφθη.

Η περιοχή σχολικών συγκροτημάτων του Ντάλλας ανέφερε σε tweet ότι «όλοι οι μαθητές και τα μέλη του προσωπικού είναι ασφαλή στο σχολείο.

All students and team members are safe at Wilmer-Hutchins High School as we have initiated our safety protocol. Police are on site to ensure our school remains secure. At this time, we ask for everyone to refrain from coming to the campus, as we limit access inside. @WHHighSchool — Dallas ISD (@dallasschools) April 12, 2024

UPDATE: Sources tell WFAA a suspect in the shooting at Dallas ISD's Wilmer-Hutchins High School in southeast Dallas has been taken into custody.



LATEST INFO: https://t.co/YPqj2akIc0 pic.twitter.com/rZnNbWpauc — WFAA (@wfaa) April 12, 2024

