ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Ντάλας - Αναφορές για μια σύλληψη - Δείτε βίντεο

Ισχυρή αστυνομική παρουσία στο σχολείο, μαζί με πολλά ασθενοφόρα

Dallas

Συναγερμός στην αστυνομία του Ντάλας για πυροβολισμούς στο γυμνάσιο Γουίλμερ Χάτσινς.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία έσπευσε στο σχολείο λίγο πριν το μεσημέρι, μαζί με πολλά ασθενοφόρα.

Δεν είναι σαφές πόσα άτομα μπορεί να εμπλέκονται στο περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας ύποπτος συνελήφθη.

Η περιοχή σχολικών συγκροτημάτων του Ντάλλας ανέφερε σε tweet ότι «όλοι οι μαθητές και τα μέλη του προσωπικού είναι ασφαλή στο σχολείο.

