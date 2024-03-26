Ερωτήματα εγείρονται στη σκιά της αιματηρής επίθεσης στο Crocus City για την αποτυχία των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας να αποτρέψουν την επίθεση που με τη σειρά της θέτει υπό αμφισβήτηση το κράτος ασφαλείας που έχει διακηρύξει ως προτεραιότητά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το κράτος ασφαλείας της Ρωσίας υπήρξε εξόχως αποτελεσματικό σε ό,τι αφορά στις διώξεις και συλλήψεις αντιπάλων του Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά αιφνιδιάστηκε από τη μαζική επίθεση κοντά στη Μόσχα, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τις προτεραιότητές του, τους πόρους και τη συλλογή πληροφοριών.

Η FSB, η κύρια υπηρεσία διάδοχος της KGB της σοβιετικής εποχής, έχει επιδοθεί σε μία επιχείρηση καταδίωξης Ουκρανών σαμποτέρ εντός της Ρωσίας, την καταστολή ακτιβιστών που ασκούν κριτική κατά του Κρεμλίνου, αλλά και στην παρεμπόδιση των επιχειρήσεων εχθρικών ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και αναλυτές ασφαλείας, αυτό εξηγεί γιατί η FSB απέτυχε να αποτρέψει την επίθεση από ισλαμιστές μαχητές, όπως το ISIS-K , που ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

«Δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα», είπε στο Reuters ο Ντάνιελ Χόφμαν, πρώην ανώτερος αξιωματικός επιχειρήσεων της CIA που υπηρέτησε ως επικεφαλής του σταθμού της Μόσχας.

«Ενώ έχουν καταφέρει να περιορίσουν τους Ρώσους, μερικές φορές δεν λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζεστε για μια πιθανή τρομοκρατική επίθεση. Εκεί απέτυχαν.

"Είναι πιθανό να έχουν απορροφηθεί από το να ασχολούνται με τον πόλεμο στην Ουκρανία και με το να αντιμετωπίζουν την πολιτική αντιπολίτευση.

Η FSB είπε ότι η επίθεση στην αίθουσα συναυλιών της Παρασκευής ήταν «επιμελώς» σχεδιασμένη και ότι οι ένοπλοι είχαν κρύψει προσεκτικά τα όπλα τους.

Ο Πούτιν δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ριζοσπάστες ισλαμιστές ήταν αυτοί που πραγματοποίησαν την επίθεση, αλλά είπε ότι η Ρωσία θέλει ακόμα να καταλάβει ποιος την διέταξε και διαμήνυσε ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα για τα οποία οφείλει να απαντήσει η Ουκρανία. Η Ουκρανία αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη.

Ωστόσο, η επίθεση της Παρασκευής, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 139 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 180, υπονόμευσε μια από τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις του Πούτιν προς τον ρωσικό λαό: να διασφαλίσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια.

Ταρακούνησε επίσης ορισμένους κατοίκους της ρωσικής πρωτεύουσας, οι οποίοι έχουν σε μεγάλο βαθμό απομονωθεί από τη βία του πολέμου στην Ουκρανία παρά τις περιστασιακές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Πούτιν, πρώην αξιωματικός της KGB που εξελέγη για άλλα έξι χρόνια στην εξουσία νωρίτερα αυτό το μήνα, έχει ξεπεράσει παρόμοιες κρίσεις στο παρελθόν και δεν υπάρχει ορατή απειλή για την εξουσία του τώρα.

Η απάντησή του, αν κρίνουμε από την προηγούμενη συμπεριφορά του και τη δήλωση του Σαββάτου, θα είναι να αντιμετωπίσει τη δύναμη με μεγαλύτερη δύναμη.



Πηγή: skai.gr

