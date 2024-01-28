Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε καθολική εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο.

Δύο ένοπλοι, έχοντας το πρόσωπό τους καλυμμένο με μάσκες, εισήλθαν περίπου στις 11.40 το πρωί, κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας της Κυριακής, στον καθολικό ναό της Σάντα Μαρία στον Βαθυρύακα (Μπουγιούκντερε) στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου και άνοιξαν πυρ.

Here is the two masked gunmen entering the Istanbul church premises pic.twitter.com/CtRfAxP7fy — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 28, 2024

Από τους πυροβολισμούς νεκρό έπεσε με τραύμα στο κεφάλι ένα άτομο, το οποίο βρισκόταν μεταξύ των εκκλησιαζομένων.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής τους στα κοινωνικά δίκτυα ότι διεξάγεται εισαγγελική έρευνα για το περιστατικό και για τον σκοπό αυτό ορίστηκαν δυο προϊστάμενοι της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης και ένας αντιεισαγγελέας.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ καταδικάζει την επίθεση και αφήνει να εννοηθεί ότι η επίθεση στρεφόταν κατά του ατόμου με αρχικά του ονόματός του CT που έπεσε νεκρό κατά την επίθεση.

Η ανάρτηση του Αλί Γερλίκαγια αναφέρει:

«Σήμερα, γύρω στις 11.40, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στην εκκλησία Σάντα Μαρία στο Μπουγιούκντερε της περιφέρειας Σαρίγερ, έπεσε νεκρός ο CT, ο οποίος ήταν μεταξύ των πιστών που συμμετείχαν στη λειτουργία, δέχθηκε επίθεση από δύο μασκοφόρους και δυστυχώς έχασε τη ζωή του.

»Έχουν ξεκινήσει ευρείας κλίμακας έρευνες και προσπάθειες για τη σύλληψη των δραστών.

The message of Head of the EU Delegation to Türkiye:

“I strongly condemn the attack on Santa Maria Church in Istanbul this morning. I offer my deepest condolences to the family of the deceased & wish speedy recovery to those who are injured.



Ambassador Nikolaus Meyer Landrut” pic.twitter.com/mICTD9lGRc — AB Türkiye Delegasyonu🇪🇺EU Delegation to Türkiye (@EUDelegationTur) January 28, 2024

Καταδικάζουμε κατηγορηματικά αυτή την άθλια επίθεση».

Ανάρτηση για την επίθεση έκανε και ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ): «Καταδικάζουμε κατηγορηματικά την επίθεση εναντίον ενός πολίτη μας κατά τη λειτουργία την εκκλησία Σάντα Μαρία, στην Κωνσταντινούπολη. Οι δυνάμεις ασφαλείας μας διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για το θέμα. Όσοι στρέφονται εναντίον της ειρήνης και της ασφάλειας των πολιτών μας δεν θα πετύχουν ποτέ τον στόχο τους».

Και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου καταδίκασε με ανάρτησή του την επίθεση: «Καταδικάζω την ένοπλη επίθεση κατά την κυριακάτικη λειτουργία στην εκκλησία Σάντα Μαρία στο Σαρίγερ. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου για τον CT που έχασε τη ζωή του και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ σε αυτούς που προσπαθούν να διαταράξουν την ενότητα και την ειρήνη μας επιτιθέμενοι στους τόπους πίστης στην πόλη μας».

⚡️ An armed attack occurred in a Catholic church in Istanbul during prayer, one person was wounded, local media write. Video from social networks. pic.twitter.com/UBxg95Dpnj — 🌕 Mister_ Nikita_X 🫶 (@Mister_Nikita_X) January 28, 2024

Ο πάπας Φραγκίσκος δήλωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό της ιταλικής καθολικής εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη.

«Δηλώνω ότι βρίσκομαι στο πλευρό της κοινότητας της εκκλησίας Santa Maria Draperis στην Κωνσταντινούπολη, η οποία κατά την διάρκεια της λειτουργίας δέχθηκε ένοπλη επίθεση με έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες», δήλωσε ο πάπας μετά την ολοκλήρωση της προσευχής στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, επίσης, εξέφρασε την καταδίκη της κυβέρνησης της Ρώμης για το τραγικό συμβάν και πρόσθεσε: «Παρακολουθούμε την κατάσταση με την πρεσβεία και το προξενείο μας, είμαι βέβαιος ότι οι τουρκικές αρχές θα συλλάβουν τους υπεύθυνους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

