Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

50 Cent: Η γυναίκα που τραυματίστηκε από μικρόφωνο που της πέταξε, του έκανε μήνυση

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, o 50 Cent, οργισμένος, το πέταξε με δύναμη προς το πλήθος ένα μικρόφωνο.

50 Cent: Η γυναίκα που τραυμάτισε με μικρόφωνο, του έκανε μήνυση

Ο διάσημος ράπερ 50 Cent βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής και αυτή τη φορά δεν είναι λόγω της μουσικής του, αλλά λόγω ενός περιστατικού σε μια πρόσφατη συναυλία του στο Λος Άντζελες.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, o 50 Cent, οργισμένος, το πέταξε με δύναμη προς το πλήθος ένα μικρόφωνο.

Ατυχώς, το μικρόφωνο κατέληξε πάνω σε μια γυναίκα, τη Μπριάνα Μόνεγκεν, προκαλώντας της σοβαρούς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η Page Six, η κατάσταση της Μπριάνας είναι τέτοια που απαιτεί ιατρική φροντίδα και η γυναίκα ζητά αποζημίωση για τις απώλειες του μισθού της, τα νοσοκομειακά έξοδα, τις δικηγορικές αμοιβές και άλλα έξοδα που προέκυψαν λόγω του περιστατικού.

Ενώ η Μπριάνα Μόνεγκεν αναζητά δικαιοσύνη, ο 50 Cent και οι εκπρόσωποί του δεν έχουν ακόμη ανταποκριθεί στις κατηγορίες.

Ο ράπερ αντιμετωπίζει πλέον όχι μόνο την κριτική για τη συμπεριφορά του στη σκηνή αλλά και νομικά θέματα που μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες.

Πηγή: MUST

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: 50 Cent
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark