50 Cent: Η γυναίκα που τραυμάτισε με μικρόφωνο, του έκανε μήνυση

Ο διάσημος ράπερ 50 Cent βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής και αυτή τη φορά δεν είναι λόγω της μουσικής του, αλλά λόγω ενός περιστατικού σε μια πρόσφατη συναυλία του στο Λος Άντζελες.

50 Cent is now a suspect in a criminal felony battery report after he hit Power 106 radio host, Bryhana Monegain in the head with the mic he threw.



She claims 50 looked directly at her so at least, according to her, 50 knew she was there

🔗: https://t.co/HMr8hVU0NH pic.twitter.com/wluhchElzU August 31, 2023

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, o 50 Cent, οργισμένος, το πέταξε με δύναμη προς το πλήθος ένα μικρόφωνο.

Ατυχώς, το μικρόφωνο κατέληξε πάνω σε μια γυναίκα, τη Μπριάνα Μόνεγκεν, προκαλώντας της σοβαρούς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η Page Six, η κατάσταση της Μπριάνας είναι τέτοια που απαιτεί ιατρική φροντίδα και η γυναίκα ζητά αποζημίωση για τις απώλειες του μισθού της, τα νοσοκομειακά έξοδα, τις δικηγορικές αμοιβές και άλλα έξοδα που προέκυψαν λόγω του περιστατικού.

Ενώ η Μπριάνα Μόνεγκεν αναζητά δικαιοσύνη, ο 50 Cent και οι εκπρόσωποί του δεν έχουν ακόμη ανταποκριθεί στις κατηγορίες.

Ο ράπερ αντιμετωπίζει πλέον όχι μόνο την κριτική για τη συμπεριφορά του στη σκηνή αλλά και νομικά θέματα που μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.