Ερντογάν: Eπικοινώνησε με τον ιερέα της καθολικής εκκλησίας που επίθεση

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επικοινώνησε με τον ιερέα της καθολικής εκκλησίας Σάντα Μαρία στην Κωνσταντινούπολη, όπου νωρίτερα σημειώθηκε επίθεση από δύο ενόπλους με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιερέα της ιταλικής καθολικής εκκλησίας Αντόν Μπουλάι, καθώς και τον έπαρχο της περιφέρειας Σαρίγερ, όπου βρίσκεται η εκκλησία Ομέρ Καλαϊλί και τον γενικό πρόξενο της Πολωνίας στην Κωνσταντινούπολη Βιτόλντ Λέσνιακ, οι οποίοι βρίσκονταν την ώρα εκείνη στον ναό.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που έγινε μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και τις ευχές του για περαστικά σε όλη την ρωμαιοκαθολική κοινότητα, και δήλωσε ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για τη σύλληψη των δραστών το συντομότερο δυνατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.