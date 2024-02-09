Στους 27 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από την κατολίσθηση στις Φιλιππίνες

Διασώστες ανέσυραν σήμερα περισσότερα πτώματα, αυξάνοντας τον απολογισμό των νεκρών στους 27 από την κατολίσθηση που έπληξε μια επαρχία στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, ωστόσο ελπίζουν πως θα βρουν επιζώντες, αφότου ένα παιδί διασώθηκε νωρίτερα σήμερα.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης έξω από τον χώρο ενός χρυσορυχείου στην πόλη Μάκο, στην επαρχία Νταβάο ντε Όρο, καταπλακώνοντας κατοικίες, τρία λεωφορεία και ένα τζιπ, τα οποία επρόκειτο να μεταφέρουν εργαζόμενους της εταιρείας εξορύξεων.

Οι επαρχιακές αρχές έκαναν γνωστό πως το παιδί που επέζησε βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της πόλης Μάκο αναθεώρησε τον αριθμό των αγνοουμένων σε 89 από 110, χωρίς να δώσει κάποια εξήγηση, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 32.

Αξιωματούχοι της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών ανέφεραν νωρίτερα πως δύο λεωφορεία, που μετέφεραν 27 επιβάτες θάφτηκαν κάτω από το χώμα, ωστόσο η διαχειρίστρια εταιρεία του ορυχείου Apex Mining έκανε γνωστό σε μια ανακοίνωση σήμερα ότι τέσσερα οχήματα βρέθηκαν θαμμένα στην κατολίσθηση.

Ένας αξιωματούχος του γραφείου επικοινωνιών της Apex είπε πως η εταιρεία δεν έχει προς το παρόν πληροφορίες σχετικά με το πόσους επιβάτες μετέφεραν τα οχήματα, όταν σημειώθηκε η κατολίσθηση. Νωρίτερα, η εταιρεία ανέφερε πως τα λεωφορεία έχουν χωρητικότητα 60 καθισμάτων, ενώ στο τζιπ μπορούν να κάτσουν 36 επιβάτες.

Καταρρακτώδεις βροχές σάρωσαν το Νταβάο ντε Όρο τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

