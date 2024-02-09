Καμπότζη: Ένα παιδί νεκρό, από τη γρίπη των πτηνών

Ένα 9χρονο παιδί πέθανε από τη γρίπη των πτηνών στην Καμπότζη, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας, προειδοποιώντας για τη συνεχή απειλή που θέτει αυτός ο ιός, ο οποίος ευθύνεται για τρεις θανάτους το 2023.

Το αγοράκι, κάτοικος της επαρχίας Κρατιέ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, αρρώστησε αφότου έφαγε πουλερικά μαζί με την οικογένειά του. Ανέπτυξε συμπτώματα όπως πυρετό, βήχα και δύσπνοια, προτού καταλήξει χθες.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν πως το παιδί ήταν φορέας του στελέχους H5N1, που είναι εξαιρετικά παθογόνο, ανέφερε το υπουργείο.

Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, «πέντε κοτόπουλα και τρεις πάπιες πέθαναν στην οικία του ασθενούς» και στη συνέχεια τα μαγείρεψαν, εξήγησε το υπουργείο Υγείας, προσθέτοντας πως οι υγειονομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για την προέλευση του ιού και αναζητούν και άλλα κρούσματα.

«Το υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει στον πληθυσμό να βρίσκεται σε επαγρύπνηση σχετικά με τη γρίπη των πτηνών, το στέλεχος H5N1 που συνεχίζει να απειλεί την υγεία όλων», επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου.

Τουλάχιστον 3 άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα 2χρονο κοριτσάκι, πέθαναν από τη γρίπη των πτηνών στην Καμπότζη τον περασμένο χρόνο. Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο έπεται από άμεση και παρατεταμένη επαφή με πτηνά.

Από τα τέλη του 2021, η Ευρώπη πλήττεται από τη χειρότερη επιδημία γρίπης των πτηνών στην ιστορία της, την ώρα που η Νότια και Βόρεια Αμερική βρίσκονται επίσης αντιμέτωπες με σοβαρά επεισόδια.

Δεκάδες εκατομμύρια πουλερικά χρειάστηκε να σφαγιασθούν σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ αυτών 140.000 στην Τσεχία στις αρχές του μήνα.

Η επιδημία ευθύνεται επίσης για τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων άγριων πτηνών παγκοσμίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

