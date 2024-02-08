Τουλάχιστον 11 νεκροί και 110 αγνοούμενοι μετά την κατολίσθηση στις Φιλιππίνες

Φόβους για εκατόμβη θυμάτων στην πόλη Μάκο της επαρχίας Ντάβαο ντε Όρο εκφράζουν οι αρχές των Φιλιππίνων, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό δεκάδων ανθρώπων που αγνοούνται μετά την κατολίσθηση της Τρίτης.

Εξαιτίας της κατολίσθησης, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, θάφτηκαν σπίτια και τρία λεωφορεία.

Ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 11 νεκρούς, αλλά ο αριθμός των αγνοουμένων αυξήθηκε σε 110 από τους 40 που ανέφερε ο προηγούμενος.

Διασώστες και εθελοντές σκάβουν ακόμη και με γυμνά χέρια στη λάσπη, καθώς όσο περνούν οι ώρες εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων. Εκπρόσωπος της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, η οποία συμμετέχει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, εξέφρασε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters αισιοδοξία για τον εντοπισμό επιζώντων στην πληγείσα περιοχή.

Το γραφείο διαχείρισης καταστροφών του δήμου Μάκο ανακοίνωσε ότι 1.166 οικογένειες υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας της κατολίσθησης που αποδίδεται στις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που είχαν προηγηθεί στη νήσο Μιντανάο των νότιων Φιλιππίνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

