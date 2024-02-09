Σωστικά συνεργεία στις Φιλιππίνες έκαναν λόγο για «θαύμα» σήμερα, μετά τη διάσωση παιδιού σχεδόν εξήντα ώρες έπειτα από κατολίσθηση η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους και καταπλάκωσε άλλους περίπου εκατό σε χωριό όπου βρίσκονται μεταλλεία, στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους.

Μικρό κορίτσι, η ηλικία του οποίου δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, εντοπίστηκε από μέλη σωστικών συνεργείων που έσκαβαν με γυμνά χέρια και φτυάρια με την ελπίδα να βρουν επιζήσαντες στο χωριό Μασάρα, στο νότιο τμήμα του νησιού Μιντανάο, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έντουαρντ Μακαπίλι, υπεύθυνος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην επαρχία Νταβάο ντε Όρο.

Πρόκειται για «θαύμα», τόνισε ο κ. Μακαπίλι, προσθέτοντας πως «δίνει ελπίδα στα σωστικά συνεργεία. Η αντοχή ενός παιδιού είναι γενικά μικρότερη από αυτή την ενηλίκων, κι όμως το παιδί επέζησε», πρόσθεσε.

Βίντεο που εικονίζει μέλος σωστικού συνεργείου που κρατά στα χέρια του το παιδί, που κλαίει και είναι καλυμμένο από λάσπη, μεταφορτώθηκε στο Facebook. «Μπορούμε να δούμε» στο βίντεο πως «το παιδί δεν έχει κανέναν εμφανή τραυματισμό», παρατήρησε ο κ. Μακαπίλι.

Ο πατέρας είδε το παιδί που κατόπιν μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας για εξετάσεις, πρόσθεσε.

Κούρσα με τον χρόνο

Η κατολίσθηση, που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις, έγινε το βράδυ της Τρίτης, καταστρέφοντας σπίτια και καταπλακώνοντας τρία λεωφορεία και άλλο όχημα, που είχαν πάει για να παραλάβουν εργαζόμενους σε χρυσωρυχείο.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 31 τραυματίστηκαν, ενώ πάνω από εκατό αγνοούνται, κατά τα επίσημα δεδομένα.

Τα σωστικά συνεργεία έχουν αποδυθεί σε κούρσα με τον χρόνο για να βρουν άλλους επιζήσαντες στην πηχτή λάσπη καθώς οι βροχοπτώσεις στην περιοχή συνεχίζονται.

Οι κατολισθήσεις είναι συχνές σε μεγάλο μέρος του αρχιπελάγους της νοτιοανατολικής Ασίας, λόγω του ορεινού ανάγλυφου, των ισχυρών βροχοπτώσεων και της αποψίλωσης των δασών λόγω της εκμετάλλευσης μεταλλευμάτων, της καύσης εκτάσεων για να αξιοποιηθούν από γεωργούς και της παράνομης υλοτομίας.

Σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις στη Μιντανάο, τη δεύτερη μεγαλύτερη νήσο των Φιλιππίνων, εδώ κι εβδομάδες. Έχουν σημειωθεί δεκάδες κατολισθήσεις και πλημμύρες, που ανάγκασαν δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Εκατοντάδες κάτοικοι του Μασάρ και τεσσάρων γειτονικών χωριών αναγκάστηκαν να φύγουν και φιλοξενούνται σε κέντρα υποδοχής εξαιτίας των φόβων ότι θα υπάρξουν κι άλλες κατολισθήσεις. Τα σχολεία στην περιοχή ανέστειλαν τη λειτουργία τους.

Στην περιοχή που επλήγη από την κατολίσθηση είχαν «απαγορευτεί οι κατασκευές» έπειτα από προηγούμενες, το 2007 και το 2008, τόνισε ο κ. Μακαπίλι. «Είχε ζητηθεί από τον κόσμο να φύγει από την τοποθεσία αυτή και του είχαν προσφερθεί άλλες για να εγκατασταθεί, αλλά είναι ξεροκέφαλος και επέστρεψε», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

