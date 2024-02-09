Βαρσοβία: Eπιφυλακτική με δηλώσεις Πούτιν ότι δεν θα επέμβει στην Πολωνία

Πολωνοί κοινοβουλευτικοί εξέφρασαν αμφιβολίες σχετικά με το ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας εισβολής στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ Πολωνία και Λετονία, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον δεξιό προβοκάτορα της αμερικανικής τηλεόρασης Τάκερ Κάρλσον.

Ο πολωνός πρόεδρος της βουλής Ζιμόν Χολόβνια είπε σήμερα ότι δεν πρέπει να γίνουν πιστευτές οι κατευναστικές δηλώσεις του Πούτιν, αφότου ο ηγέτης του Κρεμλίνου είπε στον Κάρλσον ότι θα στείλει ρωσικά στρατεύματα στην Πολωνία εάν η Βαρσοβία επιτεθεί στη Ρωσία.

Ο Χολόβνια αποκάλεσε τον Κάρλσον «χρήσιμο ηλίθιο» για τη ρωσική προπαγάνδα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό τηλεοπτικό κανάλι TVN24. «Έδωσε το μικρόφωνο σ' έναν ψεύτη, έναν δολοφόνο και έναν διεθνή τρομοκράτη», πρόσθεσε αναφερόμενος στην συνέντευξη που προβλήθηκε στις ΗΠΑ την Πέμπτη το βράδυ.

Ο Κάρλσον έκανε τη συνέντευξη με τον Πούτιν στη Μόσχα την Πέμπτη. Η διάρκειας 127 λεπτών συνέντευξη δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Κάρλσον και στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Ο Πούτιν είπε ότι μια εισβολή της Ρωσίας στην Πολωνία και τη Λετονία «αποκλείεται απολύτως» με μία εξαίρεση, δηλαδή μια εισβολή στη Ρωσία.

«Δεν έχουμε ενδιαφέρον για την Πολωνία, τη Λετονία ή οποιονδήποτε άλλο. Γιατί να το κάνουμε αυτό; Απλώς δεν έχουμε κανένα συμφέρον», είπε ο Πούτιν.

Ωστόσο ο Ρώσος ηγέτης είχε κάνει παρόμοιες δηλώσεις πριν ξεκινήσει την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πούτιν έχει γίνει μια θανάσιμη απειλή για τη Πολωνία, την Ευρώπη και την ελευθερία, είπε ο Χολόβνια. «Πρέπει να σταματήσουμε αυτόν κίνδυνο πάση θυσία».

Ο πολωνικός στρατός προετοιμάζεται για διάφορα σενάρια, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Βλαντισλάβ Κοσινιάκ –Καμίς.

«Τίποτα δεν θα περιορίσει την επαγρύπνησή μας και τέτοιες δηλώσεις σίγουρα δεν θα το κάνουν, επειδή είναι αναξιόπιστες», δήλωσε αναφερόμενος στη συνέντευξη του Πούτιν.

Στη Ρωσία τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης επαινούν σήμερα τον Πούτιν μετά τη συνέντευξή του.

Πολλά άρθρα κυρίως στα προσκείμενα στο Κρεμλίνο μέσα ενημέρωσης, εστιάζουν στην απήχηση και τον πιθανό αντίκτυπο που είχε η συνέντευξη του Πούτιν.

Σύμφωνα με μια αναφορά στην ιστοσελίδα της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, η συνέντευξη προβλήθηκε περισσότερο από 60 εκατομμύρια φορές.

Η προσκείμενη στο Κρεμλίνο Izvestia επισημαίνει ότι η συνέντευξη είχε 475.000 like. Η εφημερίδα επικαλέσθηκε έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας ο οποίος είπε ότι οι προσπάθειες της Δύσης να εμποδίσουν την ανταλλαγή πληροφοριών απέτυχαν.

Ένα άλλο μέσο εξέφρασε κυρίως επαίνους για τη συνέντευξη από σχόλια που κοινοποιήθηκαν στο X, σε ένα άρθρο με τίτλο «Είμαι κοντά στο να υποβάλω αίτηση για ρωσική υπηκοότητα», που δημοσιεύτηκε στην ταμπλόιντ Komsomolskaya Pravda.

Πολιτικοί παρατηρητές ανέμεναν ότι το Κρεμλίνο θα χρησιμοποιήσει για προπαγανδιστικούς λόγους την πρώτη συνέντευξη του Πούτιν από την έναρξη του πολέμου με έναν δυτικό παρουσιαστή τοκ σόου.

«Κρίνοντας από τη χρονική στιγμή, ο κύριος σκοπός της συνέντευξης ήταν να αρνηθεί το σκάνδαλο της εγγραφής του Ναντιέζντιν», έγραψε ο πολιτικός επιστήμονας Αμπάς Γκαλιάμοφ.

Ο Γκαλιάμοφ αναφέρονταν στον Μπορίς Ναντιέζντιν, ο οποίος ήθελε να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του επόμενου μήνα ως υποψήφιος που τάσσεται κατά του πολέμου. Ο Ναντιέζντιν απόκτησε έναν απρόσμενα μεγάλο αριθμό υποστηρικτών, αλλά αποκλείσθηκε από την κούρσα μερικές ώρες πριν δημοσιευθεί η συνέντευξη.

Ο Γκαλιάμοφ επέκρινε επίσης την άκριτη αποδοχή από τον Κάρλσον των ισχυρισμών του Πούτιν στην πρώτη σε βάθος συνομιλία του Ρώσου προέδρου με Αμερικανό δημοσιογράφο από την έναρξη του πολέμου του στην Ουκρανία πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.