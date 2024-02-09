Το Instagram και το Facebook διέγραψαν τους λογαριασμούς του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ

Η Meta διεγραψε τους λογαριασμούς που λειτουργούσαν για χάρη του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε Instagram και Facebook έπειτα από την κριτική που άσκησε για την υποστήριξή του στη Χαμάς μετά την επίθεση της ομάδας στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου που πυροδότησε τον πολύμηνο πόλεμο που μαίνεται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Meta, που εδρεύει στο Menlo Park της Καλιφόρνια, δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το σκεπτικό της και την πράξη της αυτή, ωστόσο, είπε ότι αφαίρεσε τους λογαριασμούς «για επανειλημμένη παραβίαση της πολιτικής μας σχετικά με τους επικίνδυνους οργανισμούς και τα άτομα».

«Δεν επιτρέπουμε σε οργανώσεις ή άτομα που διακηρύσσουν μια βίαιη αποστολή ή εμπλέκονται σε βία να έχουν παρουσία στις πλατφόρμες μας», αναφέρει η Meta. Αυτό περιλαμβάνει όσους έχουν χαρακτηριστεί τρομοκράτες από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι λογαριασμοί που σχετίζονται με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν επαινούσαν την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Αμέσως μετά την επίθεση, ο Χαμενεΐ υποστήριξε τη Χαμάς σε ομιλία του, λέγοντας: «Φιλάμε τα χέρια εκείνων που σχεδίασαν την επίθεση στο Σιωνιστικό καθεστώς».

Ο Χαμενεΐ εξακολουθεί να διατηρεί λογαριασμό στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter..

Πηγή: skai.gr

