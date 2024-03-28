Στο τέλος της εβδομάδας αναχωρεί από τη Λάρνακα το δεύτερο πλοίο με βοήθεια για τη Γάζα

Παραμένει ο προγραμματισμός για τον απόπλου με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας ενός δεύτερου πλοίου μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας το οποίο βρίσκεται τώρα στο λιμάνι της Λάρνακας, τόνισε το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο πληροφορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, το πλοίο Jennifer, το οποίο θα είναι το δεύτερο πλοίο που θα μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, στο πλαίσιο του σχεδίου "Αμάλθεια", αναμένεται να αποπλεύσει για τον προορισμό του προς το τέλος της εβδομάδας, και, κατά πάσα πιθανότητα, το Σάββατο.

Το ταξίδι του Jennifer θα διαρκέσει περίπου τρεις ημέρες, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, καθώς θα μεταφέρει και την πλατφόρμα την οποία είχε μεταφέρει και το πλοίο Open Arms μαζί του στη Γάζα.

Το Open Arms, το πλοίο ισπανικής ΜΚΟ, το πρώτο που μετέφερε διά θαλάσσης 200 τόνους τροφίμων στη Γάζα, θα συνοδεύσει το Jennifer μαζί με ένα άλλο βοηθητικό σκάφος για τη μεταφορά εξοπλισμού.

Στόχος είναι να παραμείνει στη Γάζα η πλατφόρμα, την οποία έφερε πίσω στη Λάρνακα το Open Arms για κάποιες επισκευές, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, σημειώνοντας ότι, έτσι, τα επόμενα ταξίδια πλοίων στη Γάζα θα διαρκούν λιγότερο.

Και τα δύο πλοία, το Open Arms, το οποίο πραγματοποίησε το πρώτο ταξίδι μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα με απόπλου από το λιμάνι της Λάρνακας πριν από περίπου δύο εβδομάδες, και το Jennifer, είναι μέρος των αποστολών που διοργανώνει η μκο World Central Kitchen (WCK).

Επισημαίνεται ότι τα τρόφιμα έφτασαν σε οικογένειες στον παλαιστινιακό θύλακα, οι κάτοικοι του οποίου βρίσκονται στο χείλος του λιμού, έπειτα από σχεδόν 6 μήνες της ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης, που ξεκίνησε μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Αυτό ήταν το πρώτο ανθρωπιστικό φορτίο που προσέγγισε στην ακτή της Γάζας εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Μαζί με τοπικούς και διεθνείς εταίρους, η WCK έχει μεταφέρει περισσότερα από 39 εκατομμύρια γεύματα διά ξηράς, θαλάσσης και αέρος σε Παλαιστίνιους που έχουν ανάγκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.