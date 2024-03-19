Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κύπρος: Αποπλέει και δεύτερο πλοίο για τη Γάζα - Το «Τζένιφερ» θα μεταφέρει 500 τόνους ξηράς τροφής

Το πρώτο πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα απέπλευσε την προηγούμενη εβδομάδα και έχει ήδη εκφορτώσει τη βοήθεια

Πλοίο_Γάζα

Την αποστολή και δεύτερου πλοίου με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, το οποίο θα αποπλεύσει από την Κύπρο ανακοίνωσε ο  Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπίωτης.

Ειδικότερα, ο κ. Λετυμπίωτης δήλωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι προετοιμασίες και το πλοίο «Τζένιφερ» είναι έτοιμο να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια πεντακοσίων τόνων στη Λωρίδα της Γάζας, μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λετυμπίωτης υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή, το στοίχημα είναι να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί η ροή βοήθειας προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

Κληθείς να αναφερθεί στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο την ερχόμενη Πέμπτη με τη συμμετοχή πέραν των σαράντα κρατών, ο κύριος Λετυμπιώτης εξήγησε ότι στην πρωτοβουλία της Λευκωσίας αναμένεται να μετάσχουν και χώρες οι οποίες μέχρι στιγμή δεν είχαν εκδηλώσει δημοσίως ενδιαφέρον.

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας πως οι ανάγκες σε ανθρωπιστική βοήθεια, μεταφορικά μέσα και τεχνική υποστήριξη, είναι πολύ μεγάλες.

Πηγή: sigmalive.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πλοίο Λωρίδα της Γάζας ανθρωπιστική βοήθεια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark