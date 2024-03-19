Την αποστολή και δεύτερου πλοίου με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, το οποίο θα αποπλεύσει από την Κύπρο ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπίωτης.

Ειδικότερα, ο κ. Λετυμπίωτης δήλωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι προετοιμασίες και το πλοίο «Τζένιφερ» είναι έτοιμο να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια πεντακοσίων τόνων στη Λωρίδα της Γάζας, μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λετυμπίωτης υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή, το στοίχημα είναι να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί η ροή βοήθειας προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

Κληθείς να αναφερθεί στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο την ερχόμενη Πέμπτη με τη συμμετοχή πέραν των σαράντα κρατών, ο κύριος Λετυμπιώτης εξήγησε ότι στην πρωτοβουλία της Λευκωσίας αναμένεται να μετάσχουν και χώρες οι οποίες μέχρι στιγμή δεν είχαν εκδηλώσει δημοσίως ενδιαφέρον.

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας πως οι ανάγκες σε ανθρωπιστική βοήθεια, μεταφορικά μέσα και τεχνική υποστήριξη, είναι πολύ μεγάλες.

