H Oυκρανία ζητά από το ΝΑΤΟ μέσα αντιαεροπορικής άμυνας

Η Ουκρανία ζήτησε σήμερα κατά την διάρκεια της έκτακτης συνόδου του Συμβουλίου ΝΑΤΟ- Ουκρανίας από τους δυτικούς της εταίρους να την προμηθεύσουν με αντιαεροπορικά μέσα μετά το κύμα των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων σε κρίσιμης σημασίας ενεργειακές υποδομές, ανέφερε η ουκρανική αποστολή στο ΝΑΤΟ.

Την περασμένη Παρασκευή η Ρωσία πραγματοποίησε τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιδρομές στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, προκαλώντας ζημιές σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο μεγαλύτερο φράγμα και προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές στις οποίες κατοικούν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι.

Η ουκρανική αποστολή δήλωσε στην πλατφόρμα Χ ότι ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ ενημέρωσε τους εταίρους μετά τις επιθέσεις, παροτρύνοντάς τους να παράσχουν περισσότερο εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν επερχόμενες επιθέσεις.

Η Μόσχα περιέγραψε τις πρόσφατες επιθέσεις ως μέρος μιας σειράς επιθέσεων «αντιποίνων» για τις επιθέσεις που πραγματοποίησε το Κίεβο σε περιοχές της Ρωσίας και αύξησε την χρήση των βαλλιστικών πυραύλων που είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

