Τις πασχαλινές ευχές του στους Βρετανούς και τους υπηκόους της Κοινοπολιτείας έστειλε σήμερα, με ηχογραφημένο μήνυμά του, ο βασιλιάς Κάρολος.

Το πασχαλινό διάγγελμα - το πρώτο μήνυμα του 75χρονου Βρετανού μονάρχη, μετά από την ανακοίνωση περί διάγνωσης καρκίνου της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον - μεταδόθηκε το μεσημέρι, κατά την διάρκεια της λειτουργίας στην τελετή του Νιπτήρος στον Καθεδρικό Ναό του Ουόρσεστερ, καθώς σήμερα είναι Μεγάλη Πέμπτη για Αγγλικανούς και Καθολικούς.

Ο Κάρολος διεμήνυσε ότι συνεχίζει να υπηρετεί το έθνος με «όλη του την καρδιά» και εξέφρασε τη «μεγάλη του λύπη» που δεν μπόρεσε να παραστεί.σήμερα στην λειτουργία.

Ο βασιλιάς διάβασε χωριό της Βίβλου που αφηγείται τον Ιησού να πλένει τα πόδια των μαθητών του, τονίζοντας ο Ιησούς έδωσε «ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να υπηρετούμε και να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον» .

«Ως έθνος χρειαζόμαστε και επωφελούμαστε σε μεγάλο βαθμό από εκείνους που μας τείνουν το χέρι της φιλίας, ειδικά σε στιγμές ανάγκης» είπε ο Κάρολος.

Ο 75χρονος μονάρχης υπενθύμισε τέλος στο έθνος την υπόσχεση που έδωσε την ημέρα της στέψης του να ακολουθήσει το παράδειγμα του Χριστού «όχι για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει».

Ο βασιλιάς δεν έκανε ευθεία αναφορά στα προβλήματα υγείας του ίδιου και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, καθώς η ηχογράφηση του μηνύματος έγινε πριν από την ανακοίνωσή της περί καρκίνου.

Πηγή: skai.gr

