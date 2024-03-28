Κρεμλίνο: Δεν θα συναντηθεί ακόμα ο Πούτιν με τους συγγενείς των θυμάτων στο Crocus City Hall

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει προβλέψει προς το παρόν συνάντηση με τις οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης στο Crocus City Hall της Μόσχας, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

«Αν χρειαστούν επαφές, θα σας ενημερώσουμε», απάντησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε ερώτηση δημοσιογράφων αν ο Ρώσος πρόεδρος προβλέπει να συναντήσει τους συγγενείς των θυμάτων της επίθεσης αυτής, που στοίχισε τη ζωή σε 143 ανθρώπους.

Ο Πούτιν δήλωσε τη Δευτέρα ότι την επίθεση αυτή, την πιο αιματηρή εδώ και είκοσι χρόνια στη Ρωσία, διέπραξαν «ριζοσπαστικοί ισλαμιστές», αλλά οι ρωσικές αρχές κατηγόρησαν τις ουκρανικές και τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες ότι τη «διευκόλυναν».

Την ευθύνη για την επίθεση έχει αναλάβει η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Ο Ρώσος πρόεδρος εκφράστηκε δημοσίως την επομένη της επίθεσης αυτής, η οποία έγινε την Παρασκευή το βράδυ.

Σύμφωνα επίσης με τον Πεσκόφ, ο Πούτιν δεν μετέβη στο σημείο της επίθεσης για να μην «διαταράξει τη δουλειά» των σωστικών συνεργείων.

«Όσον αφορά τις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων, οργανώθηκε πολύ στενή συνεργασία μαζί τους από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους ειδικούς (…). Όλο αυτό έγινε το συντομότερο δυνατό. Η δουλειά αυτή συνεχίζεται», πρόσθεσε επίσης ο Πεσκόφ.

Χθες, Τετάρτη, ο Πούτιν μετέβη στην περιφέρεια Τβερ, βορειοδυτικά της Μόσχας, για να επισκεφθεί ιστορικό μουσείο και να συναντήσει εργαζομένους στον τομέα του πολιτισμού. Σήμερα αναμένεται να μετάσχει σε σύνοδο αφιερωμένη στον τουρισμό.

Παράλληλα σε ερώτηση για τις πληροφορίες ότι δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την επίθεση στην αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα, το Κρεμλίνο απάντησε ότι το ερώτημα αυτό θα ήταν καλύτερο να απευθυνθεί στους ερευνητές.

Ο ιστότοπος Baza στο Telegram, που πρόσκειται στις υπηρεσίες ασφαλείας, μετέδωσε χθες ότι 95 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την επίθεση της Παρασκευής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

