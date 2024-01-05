Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προσφεύγει ο Λίβανος για τη δολοφονία του Αλ Αρούρι στα εδάφη του

Ο Λίβανος υπέβαλε καταγγελία στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη στοχευμένη δολοφονία από το Ισραήλ του υπαρχηγού της Χαμάς Σάλεχ αλ Αρούρι στην πρωτεύουσα Βηρυτό, την οποία χαρακτήρισε "την πιο επικίνδυνη φάση" των ισραηλινών επιθέσεων στη χώρα.

Στην καταγγελία, που φέρει ημερομηνία 4 Ιανουαρίου αλλά είδε σήμερα το Reuters, αναφέρεται πως το Ισραήλ χρησιμοποίησε έξι πυραύλους στην επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκε ο Αρούρι και προστίθεται πως το Ισραήλ χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο του Λιβάνου για να βομβαρδίζει τη Συρία.

Ο Σάλεχ αλ Αρούρι, δεύτερος στην ιεραρχία του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη Βηρυτό.

Το Ισραήλ τον κατηγορούσε εδώ και χρόνια για θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον πολιτών του. Ωστόσο, αξιωματούχος της Χαμάς ανέφερε ότι ο Σάλεχ αλ Αρούρι βρισκόταν «στην καρδιά των διαπραγματεύσεων» για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση ομήρων, αναφερόμενος στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που είχαν αναλάβει Κατάρ και Αίγυπτος.

Πηγή: skai.gr

