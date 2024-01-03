Την ώρα που εντείνονται οι φόβοι για περιφερειακή κλιμάκωση στη σκιά του θανάτου του υπαρχηγού της Χαμάς, Σάλεχ αλ Αρούρι και ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, δίνει ομιλία ενώπιον εκατοντάδων υποστηρικτών.
Ο Νασράλα ξεκίνησε την ομιλία του αποτίοντας φόρο τιμής στους «φίλους» που πέθαναν, λέγοντας ότι υπήρξαν 80 «μάρτυρες».
Μιλώντας για τη δολοφονία του Σάλεχ αλ Αρούρι, ανέφερε ότι ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα «κατάφωρης ισραηλινής επιθετικότητας».
[ 🇱🇧 LIBAN ]— Karim Hilaire officiel (@Karim_hilaire25) January 3, 2024
🔸️ Le numéro 1 du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'exprime actuellement. Il s'agit de sa troisième apparition publique depuis les attaques du Hamas contre Israël, commises le 7 octobre 2023. pic.twitter.com/LpB7N528u1
Ο Χασάν Νασράλα τιμά την τέταρτη επέτειο από το θάνατο του αρχηγού της Ιρανικής Δύναμης Κουντς Κασέμ, Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος των ΗΠΑ.
«Ακόμα και στον τάφο του ζει, στο μαρτύριό του η ζωή του έγινε πιο δυνατή, πιο παρούσα. Τον βλέπουμε στις ρουκέτες μας, στα σπίτια μας, στα δάκρυα των παιδιών», ανέφερε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ.
«Ξέρουμε ποιοι είναι φίλοι, ποιοι είναι οι εχθροί και οι στόχοι τους είναι ξεκάθαροι», πρόσθεσε και συνέχισε ότι «μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας... αλλά ο καθένας θα πάρει αποφάσεις υπό το πρίσμα των συμφερόντων του».
