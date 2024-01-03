Λογαριασμός
Ηγέτης Χεζμπολάχ: Η δολοφονία του Σάλεχ αλ Αρούρι είναι αποτέλεσμα της κατάφωρης ισραηλινής επιθετικότητας - Δείτε βίντεο

Ο Χασάν Νασράλα τιμά την τέταρτη επέτειο από το θάνατο του αρχηγού της Ιρανικής Δύναμης Κουντς Κασέμ, Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος των ΗΠΑ

Νασράλα

Την ώρα που εντείνονται οι φόβοι για περιφερειακή κλιμάκωση στη σκιά του θανάτου του υπαρχηγού της Χαμάς, Σάλεχ αλ Αρούρι και ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, δίνει ομιλία ενώπιον εκατοντάδων υποστηρικτών.

Ο Νασράλα ξεκίνησε την ομιλία του αποτίοντας φόρο τιμής στους «φίλους» που πέθαναν, λέγοντας ότι υπήρξαν 80 «μάρτυρες».

Μιλώντας για τη δολοφονία του Σάλεχ αλ Αρούρι, ανέφερε ότι ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα «κατάφωρης ισραηλινής επιθετικότητας».

Ο Χασάν Νασράλα τιμά την τέταρτη επέτειο από το θάνατο του αρχηγού της Ιρανικής Δύναμης Κουντς Κασέμ, Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος των ΗΠΑ.

«Ακόμα και στον τάφο του ζει, στο μαρτύριό του η ζωή του έγινε πιο δυνατή, πιο παρούσα. Τον βλέπουμε στις ρουκέτες μας, στα σπίτια μας, στα δάκρυα των παιδιών», ανέφερε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ.

«Ξέρουμε ποιοι είναι φίλοι, ποιοι είναι οι εχθροί και οι στόχοι τους είναι ξεκάθαροι», πρόσθεσε και συνέχισε ότι «μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας... αλλά ο καθένας θα πάρει αποφάσεις υπό το πρίσμα των συμφερόντων του».
 

