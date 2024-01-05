Η γερμανική κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, καθώς η υπουργός Εξωτερικών της χώρας ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή για συνομιλίες.
"Ο κίνδυνος κλιμάκωσης είναι δυστυχώς πολύ πραγματικός", δήλωσε η ίδια πηγή.
Η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ θα αναχωρήσει μεθαύριο, Κυριακή, για το Ισραήλ όπου θα συναντήσει τον νέο ομόλογό της Ισραέλ Κατς και τον Ισραηλινό πρόεδρο Γιτζάκ Χέρτσογκ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Έχουν προγραμματιστεί επίσης συνομιλίες της υπουργού στα Παλαιστινιακά Εδάφη.
