Ισραήλ: Διχάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου εσωτερική έρευνα εντός του στρατού για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Ένα σχέδιο του ισραηλινού στρατού για τη διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας αναφορικά με την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου που πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας προκαλεί αντιδράσεις από ακροδεξιούς υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης, οι οποίοι θέλουν μια πιο ριζική αναθεώρηση της πολιτικής του εβραϊκού κράτους στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου Χερτσί Χαλεβί ενημέρωσε το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας για την προαναφερόμενη αυτή έρευνα χθες, Πέμπτη, το βράδυ. Η ενημέρωση ήταν προγραμματισμένη να γίνει κεκλεισμένων των θυρών, αλλά τμήματά της μεταδόθηκαν από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής που ασκήθηκε από ορισμένους υπουργούς που ήταν παρόντες.

Η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου από τους μαχητές της Χαμάς, κατά την οποία ότι περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 240 πιάστηκαν όμηροι, κατέλαβε εξαπίνης τον προηγμένο μηχανισμό ασφαλείας της χώρας και εξέθεσε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, που αυτοπαρουσιαζόταν πάντα ως ο εγγυητής της ασφάλειας του Ισραήλ.

Ενώ άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι έχουν παραδεχτεί τα λάθη τους που οδήγησαν στα περιστατικά της 7ης Οκτωβρίου, ο Νετανιάχου δεν έχει κάνει καμία προσωπική παραδοχή αποτυχίας. Έχει μιλήσει γενικόλογα για την ενδεχόμενη ανάγκη ενός δημόσιου αναλογισμού με όλους τους Ισραηλινούς φορείς λήψης αποφάσεων που εμπλέκονται στις πολιτικές για τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προηγήθηκαν της μακροχρόνιας θητείας του.

Δύο ακροδεξιοί υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία με τη συμπερίληψη στη στρατιωτική έρευνα του Σαούλ Μοφάζ, ενός απόστρατου στρατηγού που ήταν υπουργός Άμυνας όταν το Ισραήλ αποχώρησε μονομερώς από τη Λωρίδα της Γάζας το 2005 και κατέστρεψε τους εβραϊκούς οικισμούς εκεί.

Οι δύο υπουργοί, οι Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριχ, κατηγόρησαν έναν άλλο απόστρατο στρατηγό που βοηθάει την έρευνα ότι έχει αποδυναμώσει τον στρατό υποστηρίζοντας εφέδρους που διαμαρτυρήθηκαν ξανά υπέρ μιας εκστρατείας κατά της αμφιλεγόμενης αναθεώρησης του δικαστικού συστήματος από τον Νετανιάχου που ξεκίνησε πέρσι.

«Πρόκειται για άτομα των οποίων οι ενέργειες θα πρέπει να είναι υπό διερεύνηση - και δεν θα πρέπει να είναι αυτοί που κάνουν την έρευνα», είπε ο Μπεν Γκβιρ σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε δική του ανάρτηση του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σμότριχ τόνισε ότι δεν είναι κατ' αρχήν αντίθετος σε μια στρατιωτική αναθεώρηση που αποσκοπεί στη βελτίωση των πολεμικών επιδόσεων. Ωστόσο, οποιαδήποτε έρευνα για το τι οδήγησε στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου και για ευρύτερα δόγματα ασφαλείας απαιτεί τη συμβολή του υπουργικού συμβουλίου, είπε.

Το γραφείο ενός εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού τόνισε ότι η έρευνα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, προσθέτοντας: «Το γενικό επιτελείο σχεδιάζει τη διαδικασία της έρευνας και τον διορισμό των αρχηγών των ομάδων έρευνας».

Πηγή: skai.gr

