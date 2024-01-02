Ο ηγέτης της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, δήλωσε απόψε Τρίτη ότι η δολοφονία του δεύτερου στην ιεραρχία του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Σάλεχ αλ Αρούρι από ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό συνιστά «τρομοκρατική ενέργεια», παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου και κλιμάκωση των εχθρικών ενεργειών του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων.

Οι δυνάμεις κατοχής δεν θα επιτύχουν στην προσπάθειά τους να κάμψουν την αντίσταση του παλαιστινιακού λαού, διεμήνυσε ο Ισμαήλ Χανίγια, θρηνώντας την απώλεια του αντιπροέδρου του πολιτικού γραφείου της Χαμάς και δύο διοικητών των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, του στρατιωτικού βραχίονα του κινήματος.

Όπως αναφέρει το επίσημο κανάλι της Χαμάς Al-Aqsa TV σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Σαμίρ Φίντι Άμπου Αμέρ και ο Αζάμ αλ Άκρα Άμπου Αμάρ βρήκαν τον θάνατο από το ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

שלושת המחוסלים בדאחיה: עארורי, אבו עאמר ועזאם אל-אקרע. העיקר קפצו פה לדווח על ח'ליל אל-חיה ואוסאמה חמדאן שחוסלו pic.twitter.com/9XUnlHvqLC — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) January 2, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.