Στην πόλη Όφενμπουργκ στο κρατίδιο της Βάδης Βυτεμβέργης στη νοτιοδυτική Γερμανία τελέστηκε την Παρασκευή η κηδεία του άλλοτε ισχυρού άνδρα της Γερμανίας και υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.



Μπροστά από το φέρετρο του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είχε τοποθετηθεί ένα στεφάνι σε σχήμα καρδιάς από την επί 55 χρόνια σύζυγό του, το οποίο ανέγραφε «Δική σου, Ίνγκεμποργκ». H σύζυγός του Σόιμπλε εμφανίστηκε υποβασταζόμενη.

„Wir begleiten Wolfgang #Schäuble heute gemeinsam auf seinem letzten irdischen Weg. Wir begleiten ihn in Liebe, in Freundschaft und ganz sicher wir alle zusammen in grenzenlosem Respekt. Was für eine Lebensleistung. Was für ein politisches Leben.“ (tm) pic.twitter.com/omZD6LIIJv January 5, 2024

Στην κηδεία παρέστησαν εκατοντάδες συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες πολιτικοί φίλοι του CDU/CSU και αντίπαλοι, αλλά ήταν απούσα η Άνγκελα Μέρκελ.



Ο ηγέτης του CDU Φρίντιρχ Μερζ, ο Manuel Hagel, ο πρωθυπουργός της Βάδης-Βυρτεμβέργης Winfried Kretschmann, ο δήμαρχος του Όφενμπουργκ Marco Steffens και η μεγαλύτερη κόρη του Σόιμπλε, Christine Strobl ήταν προγραμματισμένο να εκφωνήσουν επικήδειο λόγο.

Εντύπωση προκαλεί και ο λιτός τάφος του πρώην υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας με έναν ξύλινο σταυρό.

Wolfgang #Schäuble hat Deutschland geprägt, nun ist er beigesetzt worden. Bei der Trauerfeier wird er mit großen Worten gewürdigt, CDU-Chef Merz verneigt sich vor einem Vorbild. Die Bilder aus der Stadtkirche in Offenburg. https://t.co/FY8iSZEcFA — Süddeutsche Zeitung (@SZ) January 5, 2024

Heute begleiten wir einen großen Staatsmann, einen wahren Demokraten und einen feinen Menschen auf seinem letzten irdischen Weg. Wir verneigen uns vor Dr. Wolfgang #Schäuble und werden sein Vermächtnis auf Ewigkeit wahren. In tiefer Dankbarkeit – Ruhen Sie in Frieden. pic.twitter.com/qLYInN8McH — CDU Baden-Württemberg (@CDU_BW) January 5, 2024

Ein großes Stück europäische Geschichte. Ein beeindruckender Mensch und Politiker. Ein aufrechter Demokrat mit Haltung. Ein Vorbild für uns alle in diesen aufgereizten und polarisierenden Zeiten.



Wahrlich bewegende Momente vom Abschied von Wolfgang Schäuble 🇩🇪🇪🇺🙏🏻 pic.twitter.com/RJJvPJSF8W — timo (@pa_0311) January 5, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.