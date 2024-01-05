Λογαριασμός
Υποβασταζόμενη η σύζυγος του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στην κηδεία του - Το συγκινητικό μήνυμά της, ο λιτός τάφος του - Φωτό

Μπροστά από το φέρετρο του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είχε τοποθετηθεί ένα στεφάνι σε σχήμα καρδιάς από την επί 55 χρόνια σύζυγό του Ίνγκεμποργκ

Σόιμπλε

Στην πόλη Όφενμπουργκ στο κρατίδιο της Βάδης Βυτεμβέργης στη νοτιοδυτική Γερμανία τελέστηκε την Παρασκευή η κηδεία του άλλοτε ισχυρού άνδρα της Γερμανίας και υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. 

Μπροστά από το φέρετρο του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είχε τοποθετηθεί ένα στεφάνι σε σχήμα καρδιάς από την επί 55 χρόνια σύζυγό του, το οποίο ανέγραφε «Δική σου, Ίνγκεμποργκ». H σύζυγός του Σόιμπλε εμφανίστηκε υποβασταζόμενη. 

Στην κηδεία παρέστησαν εκατοντάδες συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες πολιτικοί φίλοι του CDU/CSU και αντίπαλοι, αλλά ήταν απούσα η Άνγκελα Μέρκελ.

Ο ηγέτης του CDU Φρίντιρχ Μερζ, ο Manuel Hagel, ο πρωθυπουργός της Βάδης-Βυρτεμβέργης Winfried Kretschmann, ο δήμαρχος του Όφενμπουργκ Marco Steffens και η μεγαλύτερη κόρη του Σόιμπλε, Christine Strobl ήταν προγραμματισμένο να εκφωνήσουν επικήδειο λόγο.

Εντύπωση προκαλεί και ο λιτός τάφος του πρώην υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας με έναν ξύλινο σταυρό. 

Σόιμπλε

Σόιμπλε

Σόιμπλε

Σόιμπλε

Σόιμπλε

