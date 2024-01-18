Ο πρίγκιπας της Ουαλίας επισκέφτηκε τη σύζυγό του Κέιτ στο νοσοκομείο καθώς αναρρώνει από το χειρουργείο της, λέει το παλάτι του Kensington.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας λέγεται ότι «τα πάει καλά» καθώς ετοιμάζεται για το χειρουργείο που θα υποβληθεί την επόμενη εβδομάδα.

Η Κέιτ πέρασε τη δεύτερη νύχτα της στο νοσοκομείο μετά την επέμβαση στο ιδιωτικό νοσοκομείο London Clinic.

Η Κέιτ Μίνλτετον, πριγκίπισσα της Ουαλίας, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά.

Θα παραμείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον δέκα με 14 ημέρες, ανέφερε το Παλάτι.

Όπως τονίστηκε στην σχετική ανακοίνωση, η Κέιτ Μίντλετον ζητά συγγνώμη για την αναβολή των υποχρεώσεων που είχε προγραμματισμένες για το ίδιο διάστημα.

«Με βάση τις τρέχουσες ιατρικές συμβουλές, είναι απίθανο να επιστρέψει στις δημόσιες υποχρεώσεις πριν το Πάσχα».

Ο σύζυγός εθεάθη να επισκέπτεται το νοσοκομείο του κεντρικού Λονδίνου όπου νοσηλεύεται, προκειμένου να μείνει κοντά της.

Περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από την κατάσταση της υγείας της Κέιτ δεν δημοσιοποιήθηκαν ωστόσο ξεκαθαρίστηκε πως δεν πρόκειται για καρκίνο αλλά για μια προγραμματισμένη και όχι επείγουσα ιατρική επέμβαση.

Σε κάθε περίπτωση το αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, των δύο εβδομάδων ,που ανακοινώθηκε πως κρίνεται απαραίτητο για την ανάρρωση της πυροδότησε ανησυχία και προβληματισμό.

Οι Times σημειώνουν πως η Κέιτ Μίντλετον ακολουθεί έναν υγιεινό και αθλητικό τρόπο ζωής, επομένως το τόσο μεγάλο διάστημα ανάρρωσης για έναν θεωρητικά ισχυρό οργανισμό σημαίνει πως η επέμβαση ήταν σοβαρή.

Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί περίπτωση κακοήθειας, η εφημερίδα σημειώνει πως μια σοβαρή επέμβαση στην κοιλιακή χώρα θα μπορούσε να αφορά το στομάχι, τους νεφρούς, το έντερο ή το αναπαραγωγικό σύστημα.

Η ανάρρωση του Καρόλου

Εν τω μεταξύ, και η βασιλική σύζυγος Καμίλα, ενημέρωσε πως βασιλιάς Κάρολος είναι καλά στην υγεία του λίγες ώρες αφότου ο μονάρχης ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε επέμβαση για διόγκωση προστάτη.

Σε μια επίσκεψη στο Αμπερντίν το πρωί της Πέμπτης, η βασίλισσα Καμίλα ρωτήθηκε για τον Βασιλιά και απάντησε: «Είναι καλά, ευχαριστώ πολύ. Ανυπομονεί να επιστρέψει στη δουλειά.».

Προβληματισμός

Οι Times θυμίζουν πως η 42χρονη σύζυγος του πρίγκιπα Γουίλιαμ και μητέρα τριών παιδιών έχει δείξει πολλές φορές πόσο γυμνασμένη και υγιής προσπαθεί να είναι, απολαμβάνοντας μεταξύ άλλων ασκήσεις με βάρη, το τρέξιμο, το CrossFit, το κολύμπι σε παγωμένα νερά, διάφορα σπορ, το πρωινό smoothie με πράσινες υπερτροφές, ενώ έχει και προσωπικό γυμναστή.

Στο πλευρό της στην κλινική και έπειτα στο σπίτι τους στο βασιλικό κτήμα του Ουίνδσορ θα βρίσκεται ο πρίγκιπας της Ουαλίας Ουίλιαμ, ο οποίος έχει επίσης ακυρώσει προγραμματισμένες υποχρεώσεις του.

Στο πλαίσιο αυτό αναβάλλεται για αργότερα μέσα στο έτος ή για του χρόνου η επίσκεψη του πριγκιπικού ζεύγους στην Ιταλία.

Υποχρεώσεις έχει ματαιώσει ή αναβάλει και ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος επίσης την Τετάρτη ανακοινώθηκε πως θα υποβληθεί σε επέμβαση για διογκωμένο προστάτη την ερχόμενη εβδομάδα.

Η απουσία των τριών πιο ενεργών μελών της βασιλικής οικογένειας από τα καθήκοντά τους για ένα ταυτόχρονο διάστημα επισημαίνεται από τους Βρετανούς σχολιαστές ως υπενθύμιση της πολύ πιο αραιά στελεχωμένης ομάδας ενεργών μελών του βασιλικού οίκου μετά από τις αποχωρήσεις των Χάρι, Μέγκαν και Άντριου.

Πηγή: skai.gr

