Οι ΗΠΑ λένε πως κατέστρεψαν τέσσερα drones των Χούθι στην Υεμένη

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι χθες Τετάρτη περί τις 21:00 (ώρα Σανάα) κατέστρεψαν τέσσερα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα (UAS) σε τομέα της Υεμένης ελεγχόμενο από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι.

Κρίθηκε πως τα drones «ήγειραν άμεση απειλή» για τις δυνάμεις των ΗΠΑ, του διεθνούς συνασπισμού και εμπορικά πλοία στην περιοχή, εξήγησε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

