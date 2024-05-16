ΟΗΕ: 600.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί από τη Ράφα το τελευταίο δεκαήμερο

«Οι συνάδελφοί μας από την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ - UNRWA - είπαν ότι μέχρι σήμερα, περίπου 600.000 άνθρωποι - το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Γάζας - έχουν εκτοπιστεί από τη Ράφα από τις 6 Μαΐου, καθώς η ισραηλινή χερσαία επιχείρηση συνεχίζεται», ανέφερε ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου του ΓΓ του ΟΗΕ, Φαρχάν Χακ, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης Τύπου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) είπε ότι χερσαίες εισβολές και σφοδρές μάχες αναφέρονται επίσης στο Ντέιρ Αλ Μπάλα, στην κεντρική Γάζα, καθώς και στην Τζαμπάλια (βόρεια). Πολλές από τις οικογένειες που μετακινούνται για άλλη μια φορά έχουν ήδη εκτοπιστεί μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Ανεξάρτητα από το αν θα μετακινηθούν ή θα μείνουν, οι άμαχοι στη Γάζα πρέπει να προστατεύονται. Όλα τα μέρη πρέπει να σέβονται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ανά πάσα στιγμή. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι βασικές ανάγκες των πολιτών -συμπεριλαμβανομένης της τροφής, της στέγης, του νερού και της υγείας- πρέπει να ικανοποιούνται, όπου κι αν βρίσκονται», σημείωσε ο κ. Χακ.

Η πρόσβαση, αναφέρει ο Φαρχάν Χακ, σε κρίσιμες υπηρεσίες υγείας στη Γάζα συνεχίζει να συρρικνώνεται, καθώς εκδίδονται νέες εντολές εκκένωσης και εντείνονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Σύμφωνα με συνεργάτες μας, το Ινδονησιακό Νοσοκομείο στη Ράφα είναι εκτός λειτουργίας από σήμερα. Υπάρχουν τώρα οκτώ λειτουργικά νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένου ενός που μόλις ιδρύθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, σε συντονισμό με την Εταιρεία της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της συντριπτικής κλίμακας αναγκών στη Ράφα», είπε ο κ. Χακ.

Ο ΟΗΕ ερωτήθηκε σχετικά με ένα βίντεο που φαίνεται να δείχνει δραστηριότητα ενόπλων σε συγκρότημα που ανήκει στην Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ (UNRWA).

Η UNRWA δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα ή το περιεχόμενο αυτού του βίντεο και δεν έχει καμία πληροφορία για το χρονοδιάγραμμα ή την ακριβή τοποθεσία του βίντεο.

Θεωρείται πιθανό το βίντεο να προέρχεται από μια αποθήκη της UNRWA στη Ράφα που εκκενώθηκε την εβδομάδα της 6ης Μαΐου κατόπιν εντολής εκκένωσης από τις ισραηλινές αρχές.

Το προσωπικό της UNRWA ενημερώθηκε να αναχωρήσει από την εγκατάσταση για την ασφάλειά του. Επιπλέον, η UNRWA καταδίκασε τη χρήση των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ από οποιοδήποτε μέρος στη σύγκρουση για στρατιωτικούς σκοπούς, ενώ ο επικεφαλής της υπηρεσίας έχει ζητήσει επανειλημμένα ανεξάρτητη έρευνα και λογοδοσία για την κατάφωρη περιφρόνηση της ζωής, των εγκαταστάσεων και των επιχειρήσεων του προσωπικού του ΟΗΕ.

Ο ΟΗΕ επανέλαβε την έκκληση του σε όλα τα μέρη της σύγκρουσης να σεβαστούν την ιερότητα και την ουδετερότητα των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

