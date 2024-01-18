Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στην τρίτη ημέρα νοσηλείας της σε ιδιωτικό νοσοκομείο του Λονδίνου βρίσκεται η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον μετά από την επέμβαση στην κοιλιακή χώρα που έκανε, όπως πληροφορήθηκαν οι Βρετανοί, την Τετάρτη από ανακοίνωση του Παλατιού του Κένσιγκτον.

Την ώρα που η μεγάλη διάρκεια της απαιτούμενης περιόδου ανάρρωσης, τουλάχιστον δυόμισι μήνες, προξενεί κάποια ανησυχία στους Βρετανούς, πηγές βρετανικών εφημερίδων ανέφεραν πως η πριγκίπισσα «τα πηγαίνει καλά».

Οι Times σημειώνουν πως η Κέιτ Μίντλετον ακολουθεί έναν υγιεινό και αθλητικό τρόπο ζωής, επομένως το τόσο μεγάλο διάστημα ανάρρωσης για έναν θεωρητικά ισχυρό οργανισμό σημαίνει πως η επέμβαση ήταν σοβαρή.

Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί περίπτωση κακοήθειας, η εφημερίδα σημειώνει πως μια σοβαρή επέμβαση στην κοιλιακή χώρα θα μπορούσε να αφορά το στομάχι, τους νεφρούς, το έντερο ή το αναπαραγωγικό σύστημα.

Οι Times θυμίζουν πως η 42χρονη σύζυγος του πρίγκιπα Γουίλιαμ και μητέρα τριών παιδιών έχει δείξει πολλές φορές πόσο γυμνασμένη και υγιής προσπαθεί να είναι, απολαμβάνοντας μεταξύ άλλων ασκήσεις με βάρη, το τρέξιμο, το CrossFit, το κολύμπι σε παγωμένα νερά, διάφορα σπορ, το πρωινό smoothie με πράσινες υπερτροφές, ενώ έχει και προσωπικό γυμναστή.

Στο πλευρό της στην κλινική και έπειτα στο σπίτι τους στο βασιλικό κτήμα του Ουίνδσορ θα βρίσκεται ο πρίγκιπας της Ουαλίας Ουίλιαμ, ο οποίος έχει επίσης ακυρώσει προγραμματισμένες υποχρεώσεις του. Στο πλαίσιο αυτό αναβάλλεται για αργότερα μέσα στο έτος ή για του χρόνου η επίσκεψη του πριγκιπικού ζεύγους στην Ιταλία.

Υποχρεώσεις έχει ματαιώσει ή αναβάλει και ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος επίσης την Τετάρτη ανακοινώθηκε πως θα υποβληθεί σε επέμβαση για διογκωμένο προστάτη την ερχόμενη εβδομάδα.

Η απουσία των τριών πιο ενεργών μελών της βασιλικής οικογένειας από τα καθήκοντά τους για ένα ταυτόχρονο διάστημα επισημαίνεται από τους Βρετανούς σχολιαστές ως υπενθύμιση της πολύ πιο αραιά στελεχωμένης ομάδας ενεργών μελών του βασιλικού οίκου μετά από τις αποχωρήσεις των Χάρι, Μέγκαν και Άντριου.

Πηγή: skai.gr

