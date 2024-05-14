Έξι μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά σήμερα, Τρίτη κατά την αποβίβασή τους στο λιμάνι της Ίου από το πλοίο «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ» καθώς όπως έγινε γνωστό έπεσαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τις κυλιόμενες σκάλες του πλοίου.

Ανάμεσα στους μαθητές μία 14χρονη χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας του νησιού για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι μαθητές πραγματοποιούσαν ημερήσια εκδρομή από την Θήρα στην Ίο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού για το συμβάν

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ίου, από εκπαιδευτικούς Γυμνασίου σχολείου της Θήρας που πραγματοποιούσε ημερήσια εκδρομή από την Θήρα στην Ίο, για περιστατικό ελαφρών τραυματισμών έξι μαθητών επιβαινόντων εντός του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ» Ν.Π. 10638. Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Θήρα.

Συγκεκριμένα, οι τραυματισμοί των έξι μαθητών προκλήθηκαν από πτώση στις κυλιόμενες σκάλες κατά τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι της Ίου, ενώ μία 14χρονη εξ’ αυτών μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών, απ’ όπου και εξήλθε αυθημερόν. Οι μαθητές, μετά το πέρας της εκδρομής τους στην Ίο, επιβιβάστηκαν σε έτερο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο με προορισμό την Θήρα. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ίου.

Πηγή: skai.gr

