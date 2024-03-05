Στις 8 Ιουνίου η πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της Κέιτ Μίντλετον μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου αποθεραπείας της ανακοινώθηκε στο Λονδίνο από το Υπουργείο Άμυνας.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, που αναρρώνει από την επέμβαση του Ιανουαρίου στην κοιλιακή χώρα, θα αναλάβει να επιθεωρήσει τα αγήματα που θα συμμετάσχουν στη δεύτερη από τρεις αυτόν τον Ιούνιο τελετή Trooping the Colour.

Πρόκειται για ετήσια στρατιωτική επίδειξη για τον εορτασμό των γενεθλίων του μονάρχη, κατά την οποία κυρίως έφιπποι στρατιώτες παρουσιάζουν ενώπιον αξιωματικών και μελών της βασιλικής οικογένειας τα λάβαρα των ταγμάτων τους.

Η τελετή με την παρουσία της Κέιτ Μίντλετον έχει οριστεί για τις 8 Ιουνίου. Θα συμμετάσχουν περίπου 1.400 στρατιώτες από τη μεραρχία του Βασιλικού Οίκου και την έφιππη μονάδα Βασιλικού Πυροβολικού.

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 15, η επιθεώρηση θα γίνει από τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος σήμερα δέχθηκε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ τον υπουργό Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ, ενόψει της αυριανής κατάθεσης του νέου προϋπολογισμού στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο 75χρονος μονάρχης υποβάλλεται σε τακτική θεραπεία για καρκίνο μετά από τη διάγνωσή του προ εβδομάδων.

Δεν είναι σαφές αν θα πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον μετά από την περίοδο αποθεραπείας, η οποία σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση θα διαρκέσει μέχρι τουλάχιστον τα τέλη Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.