Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα (ξημερώματα Σαββάτου, τοπική ώρα) στην επαρχία Χουαλιέν της ανατολικής Ταϊβάν, ανακοίνωσε η τοπική μετεωρολογική υπηρεσία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην πρωτεύουσα Ταϊπέι. Η δόνηση προερχόταν από εστιακό βάθος 24,9 χιλιομέτρων.

Στην Ταϊβάν έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 1.000 μετασεισμοί μετά την ισχυρή δόνηση των 7,2 βαθμών που σημειώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα και στοίχισε τη ζωή σε 17 ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

