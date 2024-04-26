Λογαριασμός
«Για ακόμα μία φορά έφερε την Ελλάδα στην κορυφή»: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Λευτέρη Πετρούνια

Το συγχαρητήριο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Λευτέρη Πετρούνια 

Μητσοτάκης

«Σε ευχαριστούμε Λευτέρη. Θερμά συγχαρητήρια!» ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το χρυσό μετάλλιο του Λευτέρη Πετρούνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ρίμινι.

«Ο Λευτέρης Πετρούνιας για ακόμα μία φορά έφερε την Ελλάδα στην κορυφή! Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ρίμινι και σήκωσε ξανά τη γαλανόλευκη ψηλά!» τόνισε ο Πρωθυπουργός.

