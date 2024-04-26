«Σε ευχαριστούμε Λευτέρη. Θερμά συγχαρητήρια!» ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το χρυσό μετάλλιο του Λευτέρη Πετρούνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ρίμινι.

«Ο Λευτέρης Πετρούνιας για ακόμα μία φορά έφερε την Ελλάδα στην κορυφή! Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ρίμινι και σήκωσε ξανά τη γαλανόλευκη ψηλά!» τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας για ακόμα μία φορά έφερε την Ελλάδα στην κορυφή! Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ρίμινι και σήκωσε ξανά τη γαλανόλευκη ψηλά!



Σε ευχαριστούμε Λευτέρη. Θερμά συγχαρητήρια! 🇬🇷 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 26, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.