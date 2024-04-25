«Φρικτές» χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χθες Τετάρτη τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις σε πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες λέγοντας ότι οι διαδηλώσεις «πρέπει να σταματήσουν», αφού κατηγοριοποίησε τους φοιτητές ως αντισημίτες.

«Αυτό που συμβαίνει στις πανεπιστημιουπόλεις των κολεγίων της Αμερικής είναι φρικτό», είπε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου σε δήλωση. «Οι αντισημιτικοί όχλοι έχουν καταλάβει κορυφαία πανεπιστήμια», πρόσθεσε.

«Καλούν για τον αφανισμό του Ισραήλ. Επιτίθενται σε Εβραίους φοιτητές. Επιτίθενται στην εβραϊκή σχολή. Είναι ασυνείδητο. Πρέπει να σταματήσει».

Υποστήριξε επίσης ότι «η απάντηση πολλών προέδρων πανεπιστημίων ήταν επαίσχυντη» και είπε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα.

«Αυτό που είναι σημαντικό τώρα είναι για όλους εμάς, όλους εμάς που… αγαπάμε τις αξίες και τον πολιτισμό μας, να σηκωθούμε όλοι μαζί και να πούμε, "φτάνει πια"», είπε ο Νετανιάχου.

Οι εντάσεις στις πανεπιστημιουπόλεις σε όλες τις ΗΠΑ, αυξάνονται καθώς οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα αφού οι φοιτητές στο Κολούμπια έστησαν σκηνές απέξω ζητώντας από το πανεπιστήμιο να αποχωρήσει από τους κατασκευαστές όπλων που έχουν δεσμούς με το Ισραήλ. Οι διαδηλώσεις οδήγησαν σε προσαγωγές και συλλήψεις εκατοντάδων φοιτητών στη Νέα Υόρκη, το Τέξας και την Καλιφόρνια.

Πηγή: skai.gr

