Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε για πρώτη φορά την Κέιτ Μίντλετον μετά το χειρουργείο στο οποίο υπεβλήθη στην κοιλιακή χώρα πριν από λίγους μήνες.

Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση της πριγκίπισσας της Ουαλίας, καθώς παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από τις αρχές Ιανουαρίου, την ώρα που οι φήμες για το τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία της οργιάζουν.

Ο φακός συνέλαβε την Κέιτ Μίντλετον μέσα στο αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού, με την μητέρα της, Καρόλ να οδηγάει. Η Κέιτ Μίντλετον φορούσε γυαλιά ηλίου.

BREAKING: Kate Middleton spotted for first time since January hospitalization https://t.co/N8zTapbT3R — Fox News (@FoxNews) March 4, 2024

Το παλάτι του Κένσινγκτον ανακοίνωσε στις 17 Ιανουαρίου ότι η Μίντλετον νοσηλευόταν στο νοσοκομείο για μια προγραμματισμένη εγχείρηση στην κοιλιά και δεν θα ήταν σε θέση να επανέλθει στα δημόσια καθήκοντα πριν από το Πάσχα.

Την περασμένη Πέμπτη, ένας εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον, είπε στο Fox News Digital: «Το παλάτι του Κένσινγκτον κατέστησε σαφές τον Ιανουάριο τα χρονοδιαγράμματα της ανάκαμψης της πριγκίπισσας και θα παρέχουμε μόνο σημαντικές ενημερώσεις Η καθοδήγηση τον Ιανουάριο είναι ότι η πριγκίπισσα θα αναρρώνει στο σπίτι στο Windsor.».

Πηγή: skai.gr

