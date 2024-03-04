Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βρετανία: Η πρώτη εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον μετά την εγχείρηση στην κοιλιά - Δείτε φωτογραφία

Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση της πριγκίπισσας της Ουαλίας, από τις αρχές Ιανουαρίου, με τις φήμες για το τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία της να οργιάζουν

Κέιτ

Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε για πρώτη φορά την Κέιτ Μίντλετον μετά το χειρουργείο στο οποίο υπεβλήθη στην κοιλιακή χώρα πριν από λίγους μήνες. 

Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση της πριγκίπισσας της Ουαλίας, καθώς παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από τις αρχές Ιανουαρίου, την ώρα που οι φήμες για το τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία της οργιάζουν. 

Ο φακός συνέλαβε την Κέιτ Μίντλετον μέσα στο αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού, με την μητέρα της, Καρόλ να οδηγάει. Η Κέιτ Μίντλετον φορούσε γυαλιά ηλίου.

Το παλάτι του Κένσινγκτον ανακοίνωσε στις 17 Ιανουαρίου ότι η Μίντλετον νοσηλευόταν στο νοσοκομείο για μια προγραμματισμένη εγχείρηση στην κοιλιά και δεν θα ήταν σε θέση να επανέλθει στα δημόσια καθήκοντα πριν από το Πάσχα.

Την περασμένη Πέμπτη, ένας εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον, είπε στο Fox News Digital: «Το παλάτι του Κένσινγκτον κατέστησε σαφές τον Ιανουάριο τα χρονοδιαγράμματα της ανάκαμψης της πριγκίπισσας και θα παρέχουμε μόνο σημαντικές ενημερώσεις Η καθοδήγηση τον Ιανουάριο είναι ότι η πριγκίπισσα θα αναρρώνει στο σπίτι στο Windsor.». 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κέιτ Μίντλετον Βρετανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark