Οι θανάσιμοι, κατά Μακρόν, κίνδυνοι για την Ευρώπη και η προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ

«Η Ευρώπη μπορεί να πεθάνει». Με αυτά τα λόγια ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εξήγησε ότι η Γηραιά ήπειρος είναι αντιμέτωπη με «υπαρξιακή απειλή» εξαιτίας, όπως είπε, της «ρωσικής επιθετικότητας» και κάλεσε τα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετήσουν μία «αξιόπιστη αμυντική στρατηγική» αλλά «λιγότερο εξαρτημένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Γάλλος πρόεδρος μιλούσε επί δύο ώρες σε αμφιθέατρο του πανεπιστημίου της Σορβόννης στο Παρίσι. Στην ομιλία του επεσήμανε ότι η Ευρώπη είναι χωρισμένη στα δύο και παραμένει «αργή» και «δίχως φιλοδοξίες» σε μία χρονική στιγμή που «χρειάζεται να καταστεί υπερδύναμη, να υπερασπίζεται μόνη της τα σύνορά της και να μιλά με ενιαία φωνή, εάν θέλει να επιβιώσει και να ακμάσει».

Οι νέες δηλώσεις Μακρόν για μία ισχυρότερη και περισσότερο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή άμυνα αποτελούν συνέχεια της εδώ και πέντε χρόνια γνωστής καθώς διατυπωμένης από τον ίδιο στάσης του σε ό,τι αφορά στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και της σταδιακής απαγκίστρωσής της από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μπορεί να έχουν προηγηθεί, το 2019, οι σκληρές δηλώσεις του ότι «το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό» αλλά ο πρόεδρος της Γαλλίας έχει αλλάξει την άποψή του όταν άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία με τον ίδιο να σημειώνει ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας αφύπνισε τη Βορειοατλαντική Συμμαχία με «ηλεκτροσόκ».

Την ίδια στιγμή, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ επισκέπτεται το Βερολίνο όπου και σήμερα, Παρασκευή, θα συναντήσει τον καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς.

Ήδη ο κ. Στόλτενμπεργκ δοκίμασε πετώντας τις ικανότητες των μαχητικών Eurofighter και εκτίμησε ότι «δεν είναι πολύ αργά για να κερδίσει η Ουκρανία τον πόλεμο» καθώς, όπως εξήγησε χαιρετίζοντας την έγκριση του πακέτου αμερικανικής βοήθειας, «ισχυρότερη υποστήριξη είναι καθοδόν».

Από την πλευρά της, η Μόσχα διατηρεί στραμμένο το βλέμμα της σε τυχόν επόμενες κινήσεις του ΝΑΤΟ μετά και τις δηλώσεις του προέδρου της Πολωνίας, Αντρέι Ντούντα, την περασμένη Δευτέρα πως η Βαρσοβία είναι έτοιμη να υποδεχθεί στο έδαφός της πυρηνικά όπλα, εάν το ΝΑΤΟ επιλέξει να ενισχύσει την ανατολική του πτέρυγα για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την ανάπτυξη νέων όπλων από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Άμεση ήταν η αντίδραση του υφυπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ, ο οποίος ξεκαθάρισε, ότι η Μόσχα θα καταστήσει τα πυρηνικά όπλα του ΝΑΤΟ στην Πολωνία έναν από τους πρωταρχικούς της στόχους, στην περίπτωση που αυτά αναπτυχθούν στη χώρα.

Ακολούθησαν δε και δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία επανέλαβε ότι οποιαδήποτε πυρηνικά όπλα αναπτυχθούν στην Πολωνία θα αποτελέσουν θεμιτούς στόχους σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης με τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, η Σουηδία ως μέλος πλέον της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας αποφασίζει να στείλει για πρώτη φορά τάγμα στη συνορεύουσα με τη Ρωσία, Λετονία τον επόμενο χρόνο για να συνεισφέρει στη διεθνή δύναμη του ΝΑΤΟ στη χώρα της Βαλτικής.

Όπως, μάλιστα έγινε γνωστό, το μηχανοκίνητο τάγμα θα επιχειρεί για έξι μήνες και θα αποτελείται από 400 έως 500 στρατιώτες.

Εν τω μεταξύ η Κροατία υποδέχθηκε τα πρώτα έξι από τα συνολικά 12 γαλλικά Rafale στο πλαίσιο συμφωνίας με τη Γαλλία με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων της δυνάμεων.

