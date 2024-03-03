Για μια γυναίκα που έχουμε να δούμε από τα Χριστούγεννα, ομολογουμένως, έχουν γραφτεί πάρα πολλά για την πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Στην πραγματικότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ερωτήσεις και οι θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την Κέιτ Μίντλετον και την υγεία της έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα -και η ομάδα τους στο παλάτι του Κένσινγκτον- επιμένουν στη γραμμή που έβγαλαν τον Ιανουάριο: έχει υποβληθεί σε εγχείρηση στην κοιλιά και δεν θα επιστρέψει στις δημόσιες υποχρεώσεις της πριν από το Πάσχα.

Ο «μύλος» των φημών «πυροδοτήθηκε» από την απόφαση του Ουίλιαμ να μην παραστεί σε μνημόσυνο στο Ουίνδσορ για άγνωστους προσωπικούς λόγους, παρόλο που το Παλάτι επέμεινε ότι η πριγκίπισσα εξακολουθεί να αναρρώνει καλά.

Όμως η απόφαση του πρίγκιπα και η έλλειψη εξηγήσεων γι' αυτήν αποκάλυψε πόσο υψηλού κινδύνου είναι η «στρατηγική της σιωπής». Δυστυχώς, όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες «γεννιούνται» γρήγορα φήμες και εικασίες.



Οι θεωρίες συνωμοσίας κυριαρχούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλη την εβδομάδα. Η πρώην γραμματέας επικοινωνίας του Παλατιού, Ailsa Anderson, δήλωσε ότι το έντονο ενδιαφέρον για τους βασιλικούς δεν είναι καινούργιο. Είχε δεκάδες τηλεφωνήματα όταν ο πρίγκιπας Φίλιππος παρευρέθηκε σε έναν αρραβώνα με γύψο στο χέρι του. Αλλά η σύγκριση μεταξύ του βασιλιά και της Κέιτ είναι άδικη, σύμφωνα με την ίδια.

'Conspiracy theories surrounding Kate won't force William to change his position on family privacy'



Read analysis from Sky's Royal correspondent @SkyRhiannon ⬇️ https://t.co/RheHoMVXio — Sky News (@SkyNews) March 2, 2024

«Είναι ο μονάρχης. Είναι πολύ, πολύ ανοιχτός σχετικά με τη θεραπεία του. Ακόμη δεν γνωρίζουμε τι είδους καρκίνο έχει, αλλά δεν έχουμε το ίδιο επίπεδο χυδαίων εικασιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον Τύπο που έχει η πριγκίπισσα της Ουαλίας. Οι άνθρωποι θα πρέπει κυριολεκτικά να την αφήσουν ήσυχη».

Πριν από μερικά χρόνια ενημερωθήκαμε ότι ο Ουίλιαμ δεν θα ακολουθήσει τη βασιλική γραμμή, «ποτέ δεν παραπονιέμαι ποτέ δεν εξηγώ». Θέλει να είναι πιο «ανοιχτός». Ωστόσο, υπάρχει μια «κόκκινη γραμμή» όταν πρόκειται για την οικογένειά του, τη σύζυγο και τα παιδιά του.

Ο θυμός του έγινε αντιληπτός όταν φωτογράφοι βρέθηκαν έξω από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν η σύζυγός του και ενημερώθηκαν ευγενικά ότι θα ήταν καλύτερο να αποχωρήσουν.

Δεν έχουμε δει την πριγκίπισσα από την ημέρα των Χριστουγέννων. Είναι μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι αναπόφευκτο ότι ο κόσμος θέλει να μάθει περισσότερα. Με άλλες μεγάλες εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας να πλησιάζουν σύντομα, όπως η λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα, η προσμονή για το πότε θα τη δούμε θα κορυφωθεί.

Ωστόσο, αυτό που έχει γίνει σαφές είναι ότι ο Ουίλιαμ δεν πρόκειται να αλλάξει τη θέση του σχετικά με την οικογενειακή τους ιδιωτικότητα, όσο θορυβώδεις και αν γίνουν οι εικασίες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.