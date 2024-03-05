Το Κίεβο εξαπέλυσε σήμερα επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε χώρο αποθήκευσης πετρελαίου σε ρωσική περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία, δήλωσε στο AFP ουκρανική στρατιωτική πηγή, καθώς τέτοιου είδους επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Ρωσία πολλαπλασιάζονται.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας (GUR) έπληξαν την εγκατάσταση αυτή που βρίσκεται στο χωριό Ντολγκόε, στην περιοχή Γκούμπκιν, περίπου 90 χλμ. βόρεια του Μπέλγκοροντ, της περιφερειακής πρωτεύουσας.

Defense forces of Ukraine hit an oil depot in Belgorod Oblast with the help of a UAV: the tank is on fire



"Three tanks are burning at an oil depot near Belgorod after the fall of a Ukrainian UAV, emergency services said"



In turn, Russian Telegram channels reported that the… pic.twitter.com/57lDijiK6X — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) March 5, 2024

Νωρίτερα, οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιβεβαίωσαν ότι προσπαθούσαν να κατασβέσουν πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεξαμενή πετρελαίου, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχουν τραυματίες και πως η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ ανέφερε από την πλευρά του στο Telegram πως έκρηξη προκάλεσε "πυρκαγιά σε εγκατάσταση υποδομών" στην περιοχή Γκούμπκιν.

Αφότου ξεκίνησε η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, το ρωσικό έδαφος αποτελεί συχνά στόχο πληγμάτων που αποδίδονται στο Κίεβο και στοχοποιούν ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες χώρους αποθήκευσης πετρελαίου και διυλιστήρια.

#UPDATE Ukraine struck an oil depot in the Russian border region of Belgorod on Tuesday, setting at least one fuel tank ablaze, a military intelligence source in Kyiv told AFP ➡️ https://t.co/P1BWehaVi8 pic.twitter.com/y4kq7J6UTf — AFP News Agency (@AFP) March 5, 2024

Σύμφωνα με τον Γκλάντκοφ, η περιφέρεια Μπέλγκοροντ αποτέλεσε επίσης στόχο τις τελευταίες 24 ώρες πολλών επιθέσεων drones και πυρών όλμων που κατέστρεψαν αυτοκίνητα σε πολλές κοινότητες.

Από την πλευρά του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε στη διάρκεια της νύχτας τρία ουκρανικά drones πάνω από την περιφέρεια Μπέλγκοροντ.

Σήμερα, επίσης, σιδηροδρομικός σταθμός αποτέλεσε στόχο επίθεσης drones στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, που συνορεύει και αυτή με την Ουκρανία.

"Ο σιδηροδρομικός σταθμός του Γκλούτσκοβο βρέθηκε στο στόχαστρο πληγμάτων από την πλευρά της Ουκρανίας", έγραψε στο Telegram ο Ρομάν Σταροβόιτ, κυβερνήτης της περιφέρειας Κουρσκ, σε ανάρτησή του στο Telegram, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση "δεν προκάλεσε τραυματισμούς".

Τα πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιά που τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και ζημιές σε γραμμές υψηλής τάσης, προκαλώντας διακοπή ρεύματος στον σταθμό του Γκλούτσκοβο και στο κοντινό χωριό Κουλμπάκι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

'Ενα drone καταρρίφθηκε επίσης σήμερα το πρωί πάνω από την περιφέρεια Κουρσκ, ανέφερε από την πλευρά του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

