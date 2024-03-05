Ως «υψωμένο μεσαίο δάχτυλο» της Ρωσίας προς τη Γερμανία χαρακτηρίζει η Süddeutsche Zeitung την υποκλοπή συνομιλίας υψηλόβαθμων Γερμανών στρατιωτικών αξιωματούχων αναφορικά με την πιθανότητα παράδοσης των γερμανικών πυραύλων κρουζ Taurus στην Ουκρανία. «Αν ο Ρώσος ηγέτης Βλάντιμιρ Πούτιν ενδιαφερόταν μόνο να αποτρέψει τη χρήση του πυραύλου Taurus κατά της γέφυρας του Κερτς, η οποία κατασκευάστηκε παράνομα μεταξύ της Ρωσίας και της προσαρτημένης Κριμαίας, το πιο εύκολο πράγμα θα ήταν να μην έκανε τίποτα», σημειώνει η εφημερίδα του Μονάχου σε άρθρο γνώμης. «Ούτως ή άλλως ο Όλαφ Σολτς δεν θέλησε να παραδώσει τους πυραύλους στην Ουκρανία.»

Taurus



Επομένως, σημειώνει η SZ «η επιχείρηση θα πρέπει να νοείται ως μέρος ενός υβριδικού πολέμου, ο οποίος δεν επιθυμεί κυρίως την προστασία των οδών ανεφοδιασμού στον επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας, αλλά έχει σχεδιαστεί για να προκαλέσει τη μέγιστη ψυχολογική και πολιτική ζημιά στον εχθρό. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτός ο πολεμικός εχθρός δεν ονομάζεται Ουκρανία, αλλά Γερμανία», σχολιάζει η εφημερίδα.



«Στον κόσμο του Πούτιν, η Γερμανία έχει αστραπιαία αναδειχθεί ως ο αγαπημένος εχθρός του. Είναι στόχος ρωσικής παραπληροφόρησης και κατασκοπείας εδώ και χρόνια. Τώρα όμως βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ορθώς κάνει λόγο για πόλεμο πληροφοριών. Το ερώτημα είναι τι προκύπτει από αυτή τη γνώση», αναρωτιέται η SZ.



«Στην πραγματικότητα, η Γερμανία θα πρέπει επιτέλους να οπλιστεί επαρκώς ενάντια σε μια επίθεση που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό», σχολιάζει η εφημερίδα. «Η φαινομενικά ανέμελη επικοινωνία από υψηλόβαθμους αξιωματικούς προκαλεί φόβους ότι αυτό δεν έχει ακόμα ληφθεί υπόψη ούτε καν στην Μπούντεσβερ», καταλήγει η εφημερίδα. «Η ντροπιαστική διαδικασία πρέπει να αποσαφηνιστεί και ενδεχομένως να οδηγήσει σε συνέπειες προσωπικού».

Πηγή: DW - Ευθύμης Αγγελούδης

