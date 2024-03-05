Υεμένη: Το πλοίο του που επλήγη χθες από πύραυλο συνεχίζει να πλέει προς το Τζιμπουτί

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MSC Sky II συνέχιζε σήμερα το ταξίδι του προς το Τζιμπουτί αφού επλήγη από πύραυλο μία ημέρα νωρίτερα κοντά στο υεμενίτικο λιμάνι Άντεν, δήλωσε η διαχειρίστρια εταιρία MSC.

Το MSC Sky II επλήγη από πύραυλο σε απόσταση περίπου 85 μιλίων νοτιοανατολικά του Άντεν και 170 μιλίων ανατολικά-νοτιοανατολικά του Στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ ενώ έπλεε από τη Σιγκαπούρη προς το Τζιμπουτί, ανέφερε σε ανακοίνωση η MSC που εδρεύει στην Ελβετία.

«Ο πύραυλος προκάλεσε μικρή πυρκαγιά που κατασβέστηκε ενώ δεν τραυματίστηκε κανένα μέλος του πληρώματος. Αυτή τη στιγμή το πλοίο συνεχίζει το ταξίδι του προς το Τζιμπουτί και θα φθάσει σήμερα για περαιτέρω εκτίμηση», δήλωσε.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο δήλωσε ότι οι δυνάμεις των Χούθι της Υεμένης επιτέθηκαν στο MSC Sky II, με σημαία Λιβερίας, ενώ έπλεε προς το Τζιμπουτί.

«Δεν γνωρίζω να έχουν συμμετάσχει η Ελβετία, η Λιβερία ή το Τζιμπουτί με οποιοδήποτε τρόπο στη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Γάζα», έγραψε ο Κροσέτο στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

