Στις 15 Νοεμβρίου στην Καλιφόρνια η συνάντηση Μπάιντεν και Τζινπίνγκ

Οριστικοποιήθηκε η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ η οποία αναμένεται να γίνει εκτός απροόπτου στην Καλιφόρνια την ερχόμενη Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου.
Σύμβουλοι του κ. Μπάιντεν ανέφεραν ότι οι δύο ηγέτες θα επικεντρωθούν σε συζητήσεις για θέματα στα οποία διαφωνούν έντονα οι ανταγωνιστικές χώρες.
Ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ, εκτιμούν ότι πρόκειται για ένα τεστ και ένα θετικό σημάδι μετά από μήνες τριβής.
Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ηγέτες ελπίζουν να αναπτύξουν ένα «πλαίσιο» για τη διαχείριση επιτυχημένων ανταγωνιστικών σχέσεων μεταξύ των δύο δυνάμεων, με στόχο να ξεκαθαρίσουν τις εσφαλμένες αντιλήψεις και να αποφευχθούν εκπλήξεις.
Η συνάντηση θα γίνει στο περιθώριο συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Οι ΗΠΑ είναι η οικοδέσποινα της συνόδου, η Κίνα κράτος μέλος του διεθνούς φόρουμ.
- O Νετανιάχου αψηφά τις ΗΠΑ: Θα ελέγχουμε τη Γάζα και μετά τον πόλεμο, δεν μπορούμε να βασιστούμε σε διεθνή δύναμη
- «Μεγάλη έξοδος»: Βίντεο του IDF με μια ατέλειωτη ουρά χιλιάδων αμάχων να αφήνουν πίσω τους την κόλαση της Βόρειας Γάζας
- Xαμάς: 11.078 oι νεκροί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.