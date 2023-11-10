Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αψηφά τον Λευκό Οίκο, αλλά και άλλα δυτικά κράτη, που κάλεσαν το Ισραήλ να αποσυρθεί από τη Γάζα μετά τη νίκη του IDF επί της Χαμάς.



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διεμήνυσε την Παρασκευή, στη συνάντησή του με τους επικεφαλής των αρχών των συνοριακών κοινοτήτων της Γάζας ότι μετά την εξάλειψη της Χαμάς, «θα υπάρχει πλήρης ισραηλινός έλεγχος ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης πλήρους αποστρατιωτικοποίησης, για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει πλέον απειλή από τη Λωρίδα για τους πολίτες του Ισραήλ».



«Ο ισραηλινός στρατός θα ελέγχει τη Γάζα και μετά τον πόλεμο, δεν μπορούμε να βασιστούμε σε μια διεθνή δύναμη» ξεκαθάρισε ο Νετανιάχου.

IDF says it has struck some 15,000 targets belonging to terror groups in the Gaza Strip since the beginning of the war on October 7, and seized and destroyed some 6,000 weapons, including firearms, rockets, anti-tank missiles, anti-aircraft missiles, explosive devices and… pic.twitter.com/ZoyJVLMSX1 November 10, 2023

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεν υποστηρίζει μια ισραηλινή στρατιωτική «ανακατάληψη» της Λωρίδας της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ο Μπάιντεν πιστεύει ότι «η εκ νέου κατάληψη της Γάζας από τις ισραηλινές δυνάμεις δεν είναι το σωστό πράγμα που πρέπει να γίνει», είπε ο εκπρόσωπος της εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, στους δημοσιογράφους την Τρίτη.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι έχουν πλήξει περίπου 15.000 στόχους που ανήκουν σε τρομοκρατικές ομάδες στη Λωρίδα της Γάζας από την αρχή του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου και κατέσχεσαν και κατέστρεψαν περίπου 6.000 όπλα, όπως πυροβόλα όπλα, ρουκέτες, αντιαρματικούς πυραύλους, αντιαεροπορικά πυραύλους, εκρηκτικούς μηχανισμούς και πυρομαχικά.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι οι χερσαίες, αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις συνεχίζουν να χτυπούν στόχους της Χαμάς σε όλη τη Λωρίδα, συμπεριλαμβανομένων κέντρων διοίκησης, εκτοξευτών πυραύλων, αποθηκών όπλων, τούνελ και άλλων υποδομών που χρησιμοποιεί η τρομοκρατική ομάδα, καθώς και δεκάδες μέλη της. Ο IDF έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα που δείχνει πρόσφατα χτυπήματα.

Πηγή: skai.gr

