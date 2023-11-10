«Μεγάλη έξοδος»... Βίντεο με μια ατέλειωτη ουρά χιλιάδων αμάχων να αφήνει πίσω της την κόλαση της Βόρειας Γάζας έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός στρατός. Πρόκειται για πλάνα της εκκένωσης της Βόρειας Γάζας μέσω του οδικού άξονα Σαλάχ Αλ Ντιν.



Άνδρες γυναίκες και παιδιά, με τα ελάχιστα υπάρχοντά τους, κατευθύνονται πεζοί προς το νότο, ενώ γύρω τους όλα τα κτίρια είναι κατεστραμμένα από τις σφοδρές συγκρούσεις. Στο βίντεο διακρίνεται το όπλο στρατιωτικού του IDF, με τις ισραηλινές δυνάμεις να παρακολουθούν την έξοδο από την πόλη της Γάζας.



Αναρτώντας το βίντεο, ο εκπρόσωπος του IDF κατέστησε σαφές ότι «η περιοχή της βόρειας Λωρίδας της Γάζας θεωρείται ζώνη σκληρής μάχης και ο χρόνος εκκένωσης τελειώνει».



«Κάτοικοι της Γάζας



Σας λέω ότι σήμερα, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, το IDF επιτρέπει για άλλη μια φορά τη μετακίνηση μέσω του Σαλάχ Αλ Ντιν μεταξύ δέκα (10:00) το πρωί και τέσσερις (16:00) το απόγευμα. Αυτά τα συνημμένα στιγμιότυπα τραβήχτηκαν πριν από περίπου μισή ώρα και δείχνουν μια απτή ανταπόκριση στις εκκλήσεις και τις απαιτήσεις μας. Μην ακούτε τι λένε ορισμένοι ηγέτες της Χαμάς από τα ξενοδοχεία τους στο εξωτερικό ή από τα υπόγεια μέρη οι οποίοι έχουν κανονίσει για τους ίδιους και τα μέλη της οικογένειάς τους. Για την ασφάλειά σας, επωφεληθείτε από την επόμενη φορά για να μετακινηθείτε νότια πέρα από το Γουάντι Γάζα. Η περιοχή της βόρειας Λωρίδας της Γάζας θεωρείται ζώνη σκληρής μάχης και ο χρόνος εκκένωσης τελειώνει. Συμμετέχουν (σ.σ. στην εκκένωση) εκατοντάδες χιλιάδες που ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις και μετακινήθηκαν νότια τις τελευταίες ημέρες».

#عاجل يا سكان غزة،

🔴أخبركم ان اليوم مثل الأيام الماضية يسمح جيش الدفاع من جديد التنقل عن طريق صلاح الدين بين الساعة العاشرة (10:00) صباحًا والساعة الرابعة (16:00) مساء.

🔴هذه الصور المرفقة التقطت قبل نصف ساعة تقريبًا وتظهر استجابة ملموسة لنداءاتنا ومطالباتنا

🔴لا تستمعوا الى… pic.twitter.com/Ip8AEVq9k9 November 10, 2023



Το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή πως 11.078 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Μεταξύ των νεκρών που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα, 4.506 ήταν παιδιά και 3.027 γυναίκες, ανέφερε το υπουργείο Υγείας. Εξάλλου, 27.490 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανέφερε επίσης πως 21 νοσοκομεία έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους και 47 κέντρα υγείας δεν παρέχουν υπηρεσίες.

