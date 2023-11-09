Στις 15 Νοεμβρίου αναμένεται η συνάντηση Τζο Μπάιντεν και Σι Τζινπίνγκ στο Σαν Φρανσίσκο

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ σχεδιάζεται να συναντηθούν την προσεχή Τετάρτη 15η Νοεμβρίου στο Σαν Φρανσίσκο, στην πρώτη σύνοδο κορυφής των δυο δυνάμεων έπειτα από έναν χρόνο, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο ενημερωμένες πηγές.

Τα μέρη δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα την ημερομηνία, πάντως έχουν γίνει διευθετήσεις ώστε η συνάντηση να γίνει την 15η, εξήγησαν αμερικανός αξιωματούχος και διπλωμάτης που υπηρετεί στην Ουάσιγκτον υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

Η συνάντηση θα γίνει στο περιθώριο συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Οι ΗΠΑ είναι η οικοδέσποινα της συνόδου, η Κίνα κράτος μέλος του διεθνούς φόρουμ.

Παρότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη τίποτε επίσημα, Ουάσιγκτον και Πεκίνο έχουν αφήσει να εννοηθεί πως η συνάντηση θα γίνει.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Καρίν Ζαν-Πιερ, δήλωσε στον Τύπο την 31η Οκτωβρίου ότι η αμερικανική προεδρία προσμένει να γίνει «εποικοδομητική συζήτηση» στο Σαν Φρανσίσκο.

Η σύνοδος θα είναι η πρώτη έπειτα από αυτή του Νοεμβρίου του 2022 στο Μπαλί της Ινδονησίας, στο περιθώριο της G20. Τότε, και οι δυο πλευρές είχαν χαρακτηρίσει θετικές τις συνομιλίες, τονίζοντας πως επιδίωκαν να αποφύγουν την εκτράχυνση του ανταγωνισμού των δυο δυνάμεων, τη σύγκρουση ανάμεσά τους.

Όμως στην αρχή της χρονιάς η ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στο Πεκίνο έφθασε στα ουράνια, με αφορμή την ιστορία κινεζικού αερόστατου που πέταγε σε μεγάλο ύψος πάνω από τις ΗΠΑ, το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτήρισε κατασκοπευτικό κι έστειλε μαχητικό να το καταρρίψει.

Από την άλλη, η κινεζική κυβέρνηση αντιμετωπίζει με εντεινόμενη αγανάκτηση την κλιμακούμενη αμερικανική οικονομική πίεση, ειδικά τους περιορισμούς στις εξαγωγές μικροτσίπ με την επίκληση ανησυχιών της Ουάσιγκτον πως το Πεκίνο θα τα χρησιμοποιήσει για στρατιωτικούς σκοπούς.

Τη διμερής ένταση τροφοδοτεί επίσης το ζήτημα της Ταϊβάν, νήσου που η Κίνα θεωρεί επαρχία της και δεν έχει αποκλείσει ποτέ τη χρήση βίας για να εξασφαλίσει την επανένωσή της με την ηπειρωτική χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

