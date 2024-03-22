Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει την αγάπη και την υποστήριξη όλης της χώρας, τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ μετά την ανακοίνωση της Κέιτ Μίντλετον ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.

Σε δήλωσή του που κοινοποιήθηκε στην πλατφόρμα X, ο Βρετανός πρωθυπουργός λέει ότι η πριγκίπισσα έχει επιδείξει «τεράστια γενναιότητα».

«Τις τελευταίες εβδομάδες έχει υποβληθεί σε έντονο έλεγχο και έχει δεχτεί άδικη μεταχείριση από ορισμένα τμήματα των μέσων ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», υπογραμμίζει ο Σούνακ και προσθέτει:

«Όταν πρόκειται για θέματα υγείας, όπως και σε όλους τους άλλους, πρέπει να της παραχωρηθεί η ιδιωτικότητα για να επικεντρωθεί στη θεραπεία της και να είναι με την αγαπημένη οικογένειά της.Ξέρω ότι μιλώ εκ μέρους ολόκληρης της χώρας εύχοντάς της πλήρη και γρήγορη ανάρρωση και ανυπομονώ να τη δω ξανά στη δράση όταν είναι έτοιμη».

The Princess of Wales has the love and support of the whole country. pic.twitter.com/IFX51Wm5Q3 — Rishi Sunak (@RishiSunak) March 22, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.