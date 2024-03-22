Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μακελειό στη Μόσχα: Η στιγμή της εισβολής των ενόπλων στο αμφιθέατρο - Ακούγονται οι πυροβολισμοί - Δείτε βίντεο

Οι άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν και να καλυφθούν από τις σφαίρες - «Βροχή» οι ρυπές από τους ενόπλους που εισέβαλαν στο αμφιθέατρο

Μακελειό στη Μόσχα

Τη στιγμή που οι δράστες εισβάλουν στο αμφιθέατρο του δημαρχείου στο προάστιο της Μόσχας κατέγραψε με την κάμερά του ένας πολίτης που βρισκόταν στο σημείο.

Στο βίντεο φαίνεται ο πανικός που επικρατεί, με τον κόσμο να τρέχει όπου μπορεί για να κρυφτεί και να καλυφθεί από τις σφαίρες, ενώ ακούγονται οι ρυπές από τα αυτόματα όπλα.

Τουλάχιστον 14 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 30 έχουν τραυματιστεί, ορισμένα εκ των οποίων σοβαρά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μακελειό στη Μόσχα πυροβολισμοί
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark