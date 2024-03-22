Τη στιγμή που οι δράστες εισβάλουν στο αμφιθέατρο του δημαρχείου στο προάστιο της Μόσχας κατέγραψε με την κάμερά του ένας πολίτης που βρισκόταν στο σημείο.

Στο βίντεο φαίνεται ο πανικός που επικρατεί, με τον κόσμο να τρέχει όπου μπορεί για να κρυφτεί και να καλυφθεί από τις σφαίρες, ενώ ακούγονται οι ρυπές από τα αυτόματα όπλα.

🇷🇺 "Crocus City Hall" binası yanır, konsert zalında güclü panika var.



Moskva vilayətindəki ticarət mərkəzində baş verən atışma nəticəsində 12 nəfər öldüyü, 30 nəfərin yaralandağı bildirilir.3 nəfər maskalı şəxs xaotik olaraq insanlara atəş açıb və partlayıcıdan istifadə ediblər. pic.twitter.com/Hc9ss61eht — XəbərAz 🇦🇿🇹🇷 (@xeberazbaku) March 22, 2024

⚠️ Content Alert: Graphic footage



Newly released video captures the tragic shooting incident at Moscow's Crocus City Hall. Russian outlets report 40 fatalities and over 100 injuries. Viewer discretion advised. #CrocusCityHall #Moscow #Russia pic.twitter.com/tuX5xha6rK — WorldNews (@FirstWorldNewss) March 22, 2024

Τουλάχιστον 14 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 30 έχουν τραυματιστεί, ορισμένα εκ των οποίων σοβαρά.

