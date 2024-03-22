Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στην ανακοίνωση ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο προέβη η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον με βιντεοσκοπημένο μήνυμά της που προβλήθηκε ταυτόχρονα σε όλα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης στις 6 το βράδυ τοπική.

Κάνοντας λόγο για δύο δύσκολους μήνες, γνωστοποίησε πως οι εξετάσεις μετά από την «επιτυχημένη» επέμβαση στην κοιλιακή χώρα στην οποία υποβλήθηκε στα μέσα Ιανουαρίου εντόπισαν καρκίνο.

«Ως εκ τούτου, η ιατρική μου ομάδα συνέστησε πως θα έπρεπε να υποβληθώ σε προληπτική χημειοθεραπεία και είμαι τώρα στα αρχικά στάδια αυτής της θεραπείας», συνέχισε.

Χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «τεράστιο σοκ» και σημείωσε πως μαζί με τον σύζυγό της πρίγκιπα Γουίλιαμ κάνουν ό,τι μπορούν για να το διαχειριστούν.

«Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτό έχει πάρει χρόνο. Μου έχει πάρει χρόνο να ανακάμψω από μια μεγάλη επέμβαση ώστε να αρχίσω τη θεραπεία μου. Αλλά, πιο σημαντικά, μας έχει πάρει χρόνο να εξηγήσουμε τα πάντα στον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούι με τρόπο που να είναι κατάλληλο για αυτούς και να τους διαβεβαιώσουμε πως θα είμαι καλά. Όπως τους έχω πει, είμαι καλά και γίνομαι πιο δυνατή κάθε μέρα, επικεντρώνοντας στα πράγματα που θα με βοηθήσουν να θεραπευτώ, στο μυαλό μου, στο σώμα και στη διάθεση», συνέχισε η 42χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Είπε επίσης ότι η παρουσία του συζύγου της στο πλευρό της και η αγάπη του κόσμου την παρηγορούν και την καθησυχάζουν.

Ζήτησε δε «χρόνο, χώρο και ιδιωτικότητα» για την οικογένειά της ενόσω ολοκληρώνει τη θεραπεία της, ενώ πρόσθεσε πως ανυπομονεί να επιστρέψει στη δουλειά της, που της προσφέρει βαθιά αίσθηση χαράς.

«Για την ώρα όμως πρέπει να επικεντρωθώ στο να έχω μια πλήρη ανάκαμψη», συμπλήρωσε, πριν καλέσει όλους τους καρκινοπαθείς να μη χάνουν την πίστη και την ελπίδα τους. «Δεν είστε μόνοι», κατέληξε.

Το μήνυμα βιντεοσκοπήθηκε από το BBC στο Ουίνδσορ την Τετάρτη, σε μια προσπάθεια από την πλευρά του πριγκιπικού ζεύγους να μπει τέλος στην ακατάσχετη και αδιάκριτη εικοτολογία αναφορικά με την κατάστασή της.

Το Παλάτι του Κένσιγκτον δεν προτίθεται να διευκρινίσει από τι τύπο καρκίνου πάσχει η πριγκίπισσα της Ουαλίας. Η χημειοθεραπεία της άρχισε στα τέλη Φεβρουαρίου.

